Malatya zemininde sıvılaşma yok diyen bilim insanlarına bir tepki daha…

Sondaj/Jeofizik Mühendisi Murat Bayram, “Son zamanlarda özellikle deprem bölgeleri ile ilgili ‘Orta Hasarlı’ ve ‘Ağır Hasarlı’ gibi terimlerde dava konusu ile ilgili dosyalar görüyorum. Malatya zemini ile ilgili ‘sıvılaşma yoktur’ diye bazı bilimsel olmayan açıklamalar okuyorum. Zemin raporlamalarında ‘Sıvılaşma vardır veya sıvılaşma yoktur’ diye bir sözden bahsedilmez. ‘Riski vardır’ denilir veya ‘Riski yoktur’ denilir ki bu yeraltı suyu zemine bağlı nitelendirilebilir. Mühendis olmamı geçtim Malatya ile ilgili büyüklerimizin sözleriyle ilgili biliyorum ki bazı bölgeler için eskiden burası ‘dereydi’ denilirdi” şeklinde konuştu.

Deprem dalgalarının zemin ortamında farklı frekanslara bağlı olarak hasar türleri oluşturduğunu vurgulayan Sondaj/Jeofizik Mühendisi Murat Bayram, yapılacak binanın tüm özelliklerini inşaat mühendisleri tarafından sonuçlanacağını söyledi.

“MAHKEMELİK KONULARDA ‘’BİLİRKİŞİYİ’’ SAVCILIK ATAR”

Mahkemelik konularda ‘Bilirkişiyi’ savcılık tarafından atandığını söyleyen Bayram,

“Mahkemelik konularda ‘Bilirkişiyi’ savcılık atar. Fakat teknik anlamda Jeofizik bilimi gerek mahkemeye olsun gerekse davalıya fikir ve mahkemeye öneride bulunarak her kaleme teknik anlamda destek olabilmektedir. Deprem dalgaları zemin ortamında yayılarak zeminin sahip oldukları özelliklere bağlı olarak farklı frekans ve genlikler içerir. Buna bağlı oluşan davranışlar sonucu ise çeşitli hasar türleri oluşur. Yapılacak binanın tüm özellikleri (bina yüksekliği, kat adeti vs.) çok ayrıntıya girmeden söylemem gerekirse inşaat mühendisi tarafından saptanır”

diye ekledi.

DURUM TESPİTİ NASIL YAPILACAK?

Bir binanın zemin yapı etkileşimi hakkında bilgi veren Bayram,

“Mahkemeye gidilen sorunda bina içinde (kazmadan, eşmeden, delmeden) yapılacak Jeofiziksel analizler sonucu elde edilecek olan yatay ve düşey tasarımlara ait spektrum ve hesaplamalar sonucu kg katsayısı (hasar görülebilirlik indeksi) bulunabilir ve inşaat mühendisliği biliminde ‘’kırılganlık’’ olarak telaffuz edilen bu veri yetkili inşaat mühendisliğine destek olarak analizlerle birlikte sunulabilir. Zemin yapı etkileşimi bilimsel anlamda tanımlanmasında veriye dayandırılabilir ki zaten bilimin kendisi dayandırılabilir bir veriyi temel almaktadır. Yani demek istediğim Tansiyonum yüksek ama ‘neye göre, kime göre’ burada belirleyici unsur bilimdir tabi ki. Bu konu da binamızın zemin yapı etkileşimi sonucu durumunun tespitinin analizidir”

dedi.

“MUTLAKA JEOFİZİK ÇALIŞMA YAPTIRILMALI”

Bayram,

“Bu konu hakkında zorunluluk olmadığı için halkı bilinçlendirmek ve hasar konusunda kafadaki soru işaretlerini giderebilmek adına mutlaka bina içinde jeofizik çalışmaları yaptırıp inşaat mühendisi ile konuyu görüşmeleri ve daha sonrasında dava sürecine kalkışmaları veya dava konusu hâlihazırda var ise mutlaka jeofizik çalışma yaptırıp bu eldeki bilimsel değerleri inşaat mühendisleri ile konuşarak durum değerlendirmelerini almaları ve avukatlara da durumu bilgilendirmeleri daha sonrasında savcılık makamına da analizlerle raporlama yaparak süreçlerini hızlandırmaları mümkündür”

sözlerine yer verdi.