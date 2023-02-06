Depremin ardından Avşar Otel sahibi konuştu!

Deprem üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak açıklanan ve büyüklüğü 7.4 olan depremin ardından Malatya'da da büyük hasarlar meydana geldi.

Malatya merkezde bulunan Avşar otelde yıkılan binalardan biriydi.

Avşar Otel sahibi Osman Avşar yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 depreminde Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri gelip otelde incelemede bulundular ve sağlam raporu verdiler. Otelimizde 10 oda doluydu yaklaşık 10-15 kişi olduğunu düşünüyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.