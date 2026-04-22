Malatya’nın renkli evleri ile meşhur mahallesi: Hidayet Mahallesi

Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi, Malatya’da mahalle kültürünü yansıtan nadir mahallelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Mahallede bulunan renkli evler ise eskinin sıcak dostluk ve mahalle kültürünü yansıtan birer simge olarak dikkat çekiyorlar.
Mahallede bulunan evlerin mavi, yeşil ve pembe gibi canlı renklere boyanması, bölgeye farklı bir kimlik kazandırırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.
Renklerin oluşturduğu uyum ve enerjik atmosfer, mahalleye gelenleri adeta büyülüyor.
Mahalle baharın gelişi ile birlikte fotoğraf tutkunları için de cazip bir rota haline gelmiş durumda.
Renklerin sokaklara kattığı hareketlilik, günlük yaşamın atmosferini de değiştiriyor. Özellikle çocuklar için daha neşeli bir ortam oluştuğu dile getiriliyor.
Hidayet Mahallesi’nde yaşamın sakin akışı devam ederken, evlerde tercih edilen bu canlı tonlar günlük hayatın içinde küçük bir değişim oluşturuyor. Renkli cepheler, mahalleye farklı bir hava katarken, sokakların genel görünümünü de değiştiriyor.