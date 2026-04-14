Malatya’da zaman tüneline girmeye hazır mısınız?

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Kışla Caddesi, bir taraftan değişen yüzüyle diğer taraftan ise geçmişin ruhunu andıran yüzüne tanıklık ediyor.6 Şubat depremlerinin ardından yeniden şekillenen Kışla Caddesi, geçmişin izleriyle geleceğin mimarisini aynı hat üzerinde bir araya getiriyor.
YILLANMIŞ ESNAF KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN BİNALAR BULUNUYOR
Caddenin bir tarafında, Malatya’nın yıllanmış esnaf kültürünü yansıtan binalar bulunuyor. Avukat bürolarından sürücü kurslarına, kayısıcılardan giyim mağazalarına kadar her şeyin iç içe geçtiği bu yapı, deprem öncesi ticaretin kaosunu ama aynı zamanda samimiyetini gösteriyor.
MALATYA’NIN UZUN YILLARA YAYILAN TİCARİ HAFIZASINI YANSITIYOR
Kışla Caddesi’nin eski yüzü; dar kaldırımları, birbirine yakın ve farklı dönemlerde inşa edilmiş yapılarıyla Malatya’nın uzun yıllara yayılan ticari hafızasını yansıtıyor. Her köşe başında farklı bir meslek grubuna ait dükkânın bulunması, caddenin yalnızca bir geçiş noktası değil, aynı zamanda canlı alışveriş merkezi olduğunu gösteriyor.
KENDİNE ÖZGÜ SAMİMİYET KATIYOR
Esnaf ilişkilerinin oldukça güçlü olduğu Kışla Caddesi’nin komşuluk kültürü ve ticaret anlayışı kendine özgü bir samimiyet katıyor. Ancak zamanla eskiyen binalar, Kışla Caddesi’nin hem fiziksel hem de görsel anlamda yıpranmasına neden oluyor.
KARMAŞIK TABELALARIN YERİNİ SADE BİR TASARIM ANLAYIŞI ALMIŞ VAZİYETTE
Hemen karşı tarafta ise modern Malatya’yı andıran binalar yükselmiş durumda. Gri ve bej tonların hakim olduğu, estetik kemerli pencerelerle süslenmiş yeni binalar, şehrin yeni vizyonunu ortaya koyuyor. Artık karmaşık tabelaların yerini, binanın dokusuyla uyumlu sade bir tasarım anlayışı almış vaziyette.
ZEMİN KATLAR TAMAMEN TİCARİ ALANLARA AYRILMIŞ GÖRÜNÜYOR
Yeni projelerde zemin katlar tamamen ticari alanlara ayrılmış görünüyor. Geniş cam yüzeyler ve taş kaplamalı sütunlar, caddenin sadece bir geçiş yolu değil, açık hava alışveriş caddesi olacağının sinyallerini veriyor.
ŞEHRİN YENİ PRESTİJ MERKEZİ OLMAK İÇİN BEKLİYOR
Bu binalar Malatya’nın küllerinden doğuşunu simgeliyor. 30 metre genişliğe çıkarılan yol ve yeni çevre düzenlemesiyle Kışla Caddesi, şehrin yeni prestij merkezi olmak için bekliyor.
BU TEZATLIK MALATYA’NIN İYİLEŞME SÜRECİNİN ÖZETİ NİTELİĞİNDE
İki ayrı tarafta görülen bu tezatlık Malatya’nın iyileşme sürecinin özeti niteliğinde. Bir tarafta hüzünlü bir hatıra olarak duran eski binalar, diğer tarafta ise güvenli ve modern yarınları temsil eden taş yapılar bulunuyor.