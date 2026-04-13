Bu duraklarda sadece otobüs beklenmiyor!

Objektiflerde ilk dikkat çeken detay, insanların otobüs durağına geldikten sonra bekleme moduna geçtiği andaki yüz ifadeleri ilgi çekiyor. Kimi insanlar sanki otobüsün gelmesiyle tüm sorunları çözülecekmiş gibi derin bir umutla beklerken, kimi insanların da başını öne eğip günün yorgunluğunu o birkaç dakikada atmaya çalıştığı dikkat çekiyor.
Elinde telefonuyla vakit geçiren gençler için durak, dijital dünyaya sığınacakları bir mola yeri gibi hissettiriyor.
Yaşlı teyzelerin ve amcaların yüzlerindeki ifade ise daha çok bir kabullenişi ve yılların getirdiği o sakinliği gözler önüne seriyor. Onlar için otobüs, sadece bir araç değil; hayatın akışındaki küçük bir duraklama gibi…
Birbirine çok yakın duran ama dünyaları bir o kadar uzak olan bu insanlar birbirlerini fark etmeseler de aslında sessiz bir iletişim halinde. Aynı yöne giden yabancılar olarak, gelmeyen otobüse karşı duyulan o ortak sitem, bazen küçük bir bakışmayla, bazen de saat kontrolüyle birbirine bağlanıyor.
İnşaat alanlarının, gri betonların ve boru hatlarının gölgesinde bekleyen kalabalık, aynı zamanda Malatya’nın dönüşümüne de tanıklık ediyor. Tozlu yollar ve çalışma sahaları arasında düzgünce sıraya girmeye çalışan veya bir kenara çömelip dinlenen insanlar, şehrin kaosu içinde kendi düzenlerini kurmaya çalışıyorlar.
Objektiflere bakıldığında otobüs beklemek sadece fiziksel bir eylem değil aynı zamanda zihinsel bir ara durak.
Malatyalılarda görülen o ki en yaygın ruh hali dalgınlık. İnsanlar bedenen durakta olsa da zihnen ya gidilecek evde ya da bitirilmiş işlerde.
Gözlerin ufukta otobüs farı araması, her zaman bir sonraki ana duyulan ihtiyacı belirtirken umudu simgeliyor.
Sonuç olarak; o durakta bekleyen sadece insanlar değil; hayaller, yorgunluklar ve yarınlar. Bir sonraki otobüs geldiğinde bu kalabalık dağılacak, ama bıraktıkları o bekleyiş hikayesi durakların görünmez tozuna karışmaya devam edecek.