Küresel piyasalarda yönü belirleyen Amerikan Merkez Bankası adımları değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor. Yatırımcıların faiz oranlarındaki artışın süreceğine yönelik fiyatlamaları uluslararası piyasalarda doları güçlendirdi. Amerikan para biriminin küresel çapta değer kazanmasıyla birlikte altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme başladı.

ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Uluslararası piyasalarda altının onsu yaşanan satış dalgasıyla 3 bin 996 dolara kadar düştü. Bu rakam kasım ayının ilk haftasından bugüne ölçülen en dip nokta olarak kayıtlara geçti.

Küresel rüzgarlar iç piyasadaki altın etiketlerini de aşağı yönlü güncelledi.

İÇ PİYASADA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güne düşüşle başlayan gram altın serbest piyasada 5 bin 954 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın 9 bin 925 liraya alıcı buluyor.

Yarım altın 19 bin 826 liradan satılıyor.

Tabelalardaki diğer ürünlerden tam altın 39 bin 855 liraya gerilerken Cumhuriyet altını 39 bin 532 liradan işlem görüyor. Yüksek gramajlı yatırımlık ürünler arasında yer alan gremse altın ise 99 bin 943 liradan el değiştiriyor.