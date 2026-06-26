Vefat edenlerin taziye adresleri ve defin yerleri netleşti.

BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Sami Sarıgül (51)

Taziye Adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Elif Kar (82)

Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı

Abuzer Uzun Yol (51)

Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Defin Yeri: Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı

YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Nerzan Albayrak (55)

Taziye Adresi: Avuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Mehmet Ali Kavuk (64)

Taziye Adresi: Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Yeşilyurt Mezarlığı

Ahmet Bakır (77)

Taziye Adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Konak Mahallesi Mezarlığı

Muharrem Doğan (54)

Taziye Adresi: Karahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Defin Yeri: Karahan Mahallesi Mezarlığı

YAZIHAN İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Haney Doğan (94)

Taziye Adresi: Mısırdere Mahallesi, Yazıhan / Malatya

Defin Yeri: Mısırdere Mahallesi Mezarlığı

Seydi Battal Ateş (68)

Taziye Adresi: Akyazı Mahallesi, Yazıhan / Malatya

Defin Yeri: Akyazı Mahallesi Mezarlığı

DARENDE İLÇESİ VEFAT İLANI

Muharrem Denli (62)

Taziye Adresi: Darende / Malatya

Defin Yeri: Darende Mezarlığı

AKÇADAĞ İLÇESİ VEFAT İLANI

Yusuf Yabaş (85)

Taziye Adresi: Ancar Mahallesi, Akçadağ / Malatya

Defin Yeri: Akçadağ Ancar Mahallesi Mezarlığı

ŞEHİR DIŞI VEFAT İLANI

Abdulkadir Karataş (52)

Taziye Adresi: Sivas

Defin Yeri: Sivas Mezarlığı

ŞEHİR MEZARLIĞI DEFİN BİLGİSİ

Bebek Çetin (0)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.