Vefat edenlerin taziye adresleri ve defin yerleri netleşti.
BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Sami Sarıgül (51)
Taziye Adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Elif Kar (82)
Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı
Abuzer Uzun Yol (51)
Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı
YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Nerzan Albayrak (55)
Taziye Adresi: Avuşoğlu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Mehmet Ali Kavuk (64)
Taziye Adresi: Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Yeşilyurt Mezarlığı
Ahmet Bakır (77)
Taziye Adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Konak Mahallesi Mezarlığı
Muharrem Doğan (54)
Taziye Adresi: Karahan Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Karahan Mahallesi Mezarlığı
YAZIHAN İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Haney Doğan (94)
Taziye Adresi: Mısırdere Mahallesi, Yazıhan / Malatya
Defin Yeri: Mısırdere Mahallesi Mezarlığı
Seydi Battal Ateş (68)
Taziye Adresi: Akyazı Mahallesi, Yazıhan / Malatya
Defin Yeri: Akyazı Mahallesi Mezarlığı
DARENDE İLÇESİ VEFAT İLANI
Muharrem Denli (62)
Taziye Adresi: Darende / Malatya
Defin Yeri: Darende Mezarlığı
AKÇADAĞ İLÇESİ VEFAT İLANI
Yusuf Yabaş (85)
Taziye Adresi: Ancar Mahallesi, Akçadağ / Malatya
Defin Yeri: Akçadağ Ancar Mahallesi Mezarlığı
ŞEHİR DIŞI VEFAT İLANI
Abdulkadir Karataş (52)
Taziye Adresi: Sivas
Defin Yeri: Sivas Mezarlığı
ŞEHİR MEZARLIĞI DEFİN BİLGİSİ
Bebek Çetin (0)
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.