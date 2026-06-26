Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmişken, hükümet kanadından yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi politikalarının gidişatı ve enflasyonla mücadele süreci hakkında konuşurken, maaş artışlarında izlenecek yol haritasını paylaştı. Yılmaz, enflasyon oranlarının maaşlara eksiksiz yansıtılacağını belirterek çalışanları ve emeklileri koruma kararlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

“ENFLASYONA HİÇBİR ZAMAN EZDİRMEDİK”

Enflasyonu aşağı çekmek için sadece faiz ve maliye politikalarıyla yetinmediklerini, çok yönlü bir mücadele yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yılın ilk yarısındaki ekonomik verileri değerlendirdi. Programda beklediklerinden daha yüksek bir enflasyon tablosuyla karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz, bu durumun maaşlara nasıl yansıyacağını şu sözlerle açıkladı:

"Bunun da elbette kanunlarımız var, kurallarımız var. Otomatik işleyen bir sistem var. Belli artışlarda temmuz enflasyonu çıktığı zaman işte memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz bu rakamlara."

ASGARİ EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS İŞARET EDİLDİ

Açıklamasında sistemin otomatik işlemediği tek bir istisnai alan olduğunu hatırlatan Yılmaz, en düşük (asgari) emekli maaşı alanlar için de Meclis’i işaret etti. Bu ödemelerin prime dayalı olmaması nedeniyle yasal düzenleme gerektirdiğinin altını çizen Yılmaz,

"Burada otomatik yansımadığı tek bir alan var; o da asgari emekli ücreti. O otomatik olmuyor. O kanunla yapılan bir iş. Niye kanunla yapılıyor? Çünkü prime dayalı bir şey değil o. Bunun mutlaka kanunla yapılması gerekiyor. Bu otomatik işleyen bir sistem değil. O konuda da Meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır"

ifadelerini kullandı.