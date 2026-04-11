Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Ebe Sokak’ta çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki gurup arasında başlayan tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda K.Ç. (23) ile babası H.Ç. (48) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından baba ile oğlunu bıçakladığı ileri sürülen N.S.G. (19) ile 3 arkadaşı, ticari taksiyle uzaklaşmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da polis ekiplerince ele geçirilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.