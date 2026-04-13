Alt kalemlerde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımında yüzde 1,5 düşüş, toptan ticarette ise yüzde 0,1 gerileme görüldü. Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi yüzde 15,6 artarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Aylık bazda ise ticaret satış hacmi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı dönemde motorlu taşıt ticareti yüzde 5,5 düşerken, toptan ticaret yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret ise yüzde 0,2 geriledi.

Veriler, yıllık bazda özellikle perakende sektöründe güçlü bir canlılığa işaret ederken, aylık bazda sınırlı bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu.