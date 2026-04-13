Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Halil Durak, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Kemal Oruç’un yanı sıra Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile birlikte Tecde mahallesinin yollarında gerçekleşen yenileme çalışmalarını inceledi.

Tecde Mahallesi’nde gerçekleştirilen yatırımların mahalleye önemli katkılar sunduğunu belirten Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yiğit,

“Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 2 Nisan itibarıyla altyapı ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan yollarımızda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Tecde, hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle. Belediyemizin bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra yapacağı yatırımlarla mahallemizin daha modern ve yaşanabilir bir hale geleceğine inanıyoruz. Yol yenileme ve kaldırım çalışmalarımız devam edecek.”

ifadelerine yer verdi.

“ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERDİK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Tecde’nin gelişen yapısına uygun yatırımları hayata geçirdiklerini ifade etti. Kış aylarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan yolların yenilendiğini belirten Geçit,

“Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından ilçemizin farklı noktalarında bozulan yollarımızı yenileyerek daha konforlu hale getiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hemşerilerimizin daha sağlıklı, güvenli ve rahat bir ulaşım ağına kavuşması için planlanan yatırımları tek tek hayata geçiriyor. Tecde Mahallemiz, ilçemizin en hareketli ve hızlı gelişen bölgelerinden biridir. Bu doğrultuda mahallemizin ihtiyaçlarını kalıcı çözümlerle karşılamak için çalışmalarımıza hız verdik. Altyapısı tamamlanan yollarımızı bakım, onarım ve sıcak asfalt çalışmalarıyla modern bir seviyeye ulaştırıyoruz. Tecde’nin gelişimine uygun olarak altyapı ve üstyapı hizmetlerimizi planlı bir şekilde tamamlayacağız.”