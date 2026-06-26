Hayatının yönünü bir diploma değil, yıllardır içinde taşıdığı bir tutku değiştirdi. Üniversiteden makinist olarak mezun olan Selim Tektimur, herkesin beklediği kariyer yolundan ilerlemek yerine çocukluğundan beri tanıdığı fotoğrafçılığın peşinden gitti. Babasından kalan 40 yıllık fotoğrafçılık birikimini sürdüren Tektimur, bugün Malatya’da insanların en özel anlarını ölümsüzleştiriyor.

DİPLOMALI MAKİNİSTİN MAKAS DEĞİŞİMİ

Fotoğraf makineleriyle tanışmasının bir aile mirası olduğunu belirten Tektimur, kendi hikâyesini şu sözlerle anlattı:

“Ben aslında üniversite mezunuyum, makinistim. Önümde bambaşka bir kariyer vardı ama insan kalbinin ait olduğu işi yapmalı. Babam 40 yıla yakındır bu işi hobi olarak sürdürüyor; doğayı, insanı ve anı kaydediyor. Bu tutku bana ondan bulaştı. İstanbul’da mutfağında piştiğim bu mesleği, 5-6 yıldır memleketim Malatya’da bir esnaf olarak sürdürüyorum. Zevk için başladığım yolculuk, insanların en özel anlarına dokunma misyonuna dönüştü.”

“YAPAY ZEKÂ SADECE BİR ARAÇ, RUHUN İKAMESİ YOK”

Yapay zekâ ve Photoshop teknolojilerinin fotoğrafçılığı olumsuz etkileyeceği yönündeki görüşlere katılmayan Tektimur, dijital dönüşümü bir tehdit olarak görmediğini ifade etti. “Karanlık odalardan buraya geldik, sektör elbet kabuk değiştirecek” diyen genç esnaf, fotoğrafçılığın geleceğine ilişkin düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

“Yapay zekâ işimizi pratikleştiriyor, vizyonumuzu açıyor. Belki 20 yıl sonra bugün tahmin edemediğimiz jenerasyonlar gelecek. Ama fotoğraf dediğimiz şey, insan hayatının en kırılgan, en mutlu ve geri dönüşü olmayan o tek bir saniyesini sabitlemektir. Bu yüzden ruhu olan hiçbir şey gibi fotoğrafçılık da ölmeyecek. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sanat her zaman ayakta kalmanın bir yolunu bulur.”

MALATYALILARIN GÖRSEL ROTALARI: TECDE VE SULTANSUYU ÖN PLANDA

Malatya halkının estetik algısının ve dış çekim tercihlerinin de teknolojiyle birlikte değiştiğini belirten Tektimur,

“Eskiden çok daha durağan konseptler vardı ancak şimdi tarzlar çok değişti. Vatandaşlarımız şu sıralar en çok Tecde bölgesini ve özellikle eşsiz doğasıyla Sultansuyu At Çiftliği’ni tercih ediyor. Yapay plato stantları da rağbet görüyor ama Malatyalılar için doğanın yeri her zaman ayrı” sözlerine ekledi. Deniz ürünleri helal mi? 26 Haziran 2026 Malatya ezan saatleri İçeriği Görüntüle

DOKUNULABİLİR HATIRALAR: ALBÜMLER DİJİTAL EKRANLARA DİRENİYOR

Her şeyin bulut sistemlerinde ve telefon hafızalarında saklandığı bir dönemde albüm kültürünün devam ettiğini söyleyen Tektimur,

“Herkesin elinde ekranlar var ama anıya gerçekten dokunmak isteyen insanlar hâlâ albüm yaptırıyor. İnsanlar evlerinin bir köşesinde o özel günü basılı görmek, hatıraları fiziksel olarak yaşatmak istiyor”

dedi.

“KORKMAYIN, SEKTÖRDE DİK DURUN”

Nisan ve ekim ayları arasında Malatya’da yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktaran Tektimur, sektöre adım atmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu:

“Benim ilk tavsiyem, ne olursa olsun korkmamaları. İnsan sevdiği işi yaparsa azim ve çalışma isteği kendiliğinden artar. Gündemi ve modayı takip etsinler, yenilikten kaçınmasınlar. Bu sektöre girecek her genç esnaf kararlı olmalı ve işinin arkasında durmalı.”

Tektimur, fotoğrafçılığın değişen teknolojiyle birlikte dönüşeceğini ancak insan hikâyelerine dokunan tarafının her zaman varlığını sürdüreceğini sözlerine ekledi.