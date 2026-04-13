Malatya genelinde şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Özellikle Yeşilyurt ilçesinde birçok mahallenin 8 saat boyunca elektriksiz kalacağı açıklandı. İşte elektriklerin kesileceği o bölgeler ve tam liste:

YEŞİLYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ (09:00 - 17:00)

Yeşilyurt ilçesinde yarın sabah 09:00 itibarıyla başlayacak olan kesintiler, akşam 17:00'ye kadar devam edecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler:

  • Kendirli Mahallesi
  • Mullakasım Mahallesi
  • Kadiruşağı Mahallesi
  • Tepeköy Mahallesi
  • Atalar Mahallesi
  • Dilek Mahallesi
  • Yalınkaya Mahallesi

ARAPGİR ELEKTRİK KESİNTİSİ (09:00 - 17:00)

Arapgir ilçesinde de bakım çalışmaları kapsamında 8 saatlik enerji kesintisi yapılacak bölgeler şunlar:

  • Eskiarapgir Mahallesi
  • Yazılı Mahallesi
  • Taşdelen Mahallesi
  • Alıçlı Mahallesi

DOĞANŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ (09:00 - 17:00)

Yeşilyurt Belediyesi’nin çöple imtihanı! Bakırcılar Çarşısı çöplüğe döndü
Doğanşehir ilçesinde planlanan çalışma nedeniyle şu mahallede enerji kesintisi yaşanacak:

  • Eskiköy Mahallesi

Önemli Uyarı: Kesinti saatlerinde elektrikle çalışan cihazlarınızı korumak adına önlemlerinizi almanız ve çalışmaların erken bitmesi durumunda enerjinin belirtilen saatten önce verilebileceğini dikkate almanız önerilir.

Muhabir: Nisa Taştan