Malatya genelinde şebeke bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Özellikle Yeşilyurt ilçesinde birçok mahallenin 8 saat boyunca elektriksiz kalacağı açıklandı. İşte elektriklerin kesileceği o bölgeler ve tam liste:

YEŞİLYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ (09:00 - 17:00)

Yeşilyurt ilçesinde yarın sabah 09:00 itibarıyla başlayacak olan kesintiler, akşam 17:00'ye kadar devam edecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Kendirli Mahallesi

Mullakasım Mahallesi

Kadiruşağı Mahallesi

Tepeköy Mahallesi

Atalar Mahallesi

Dilek Mahallesi

Yalınkaya Mahallesi

ARAPGİR ELEKTRİK KESİNTİSİ (09:00 - 17:00)

Arapgir ilçesinde de bakım çalışmaları kapsamında 8 saatlik enerji kesintisi yapılacak bölgeler şunlar:

Eskiarapgir Mahallesi

Yazılı Mahallesi

Taşdelen Mahallesi

Alıçlı Mahallesi

DOĞANŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ (09:00 - 17:00)

Doğanşehir ilçesinde planlanan çalışma nedeniyle şu mahallede enerji kesintisi yaşanacak:

Eskiköy Mahallesi

Önemli Uyarı: Kesinti saatlerinde elektrikle çalışan cihazlarınızı korumak adına önlemlerinizi almanız ve çalışmaların erken bitmesi durumunda enerjinin belirtilen saatten önce verilebileceğini dikkate almanız önerilir.