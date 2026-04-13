Bugünün Resmi Gazete kararları, eğitim dünyasında hareketlilik yarattı. 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yayımlanan mükerrer ve normal sayılarda, yürütme ve idare bölümüne dair önemli yönetmelik güncellemeleri paylaşıldı. Özellikle akademik kariyer planlayanlar ve üniversite personeli için kritik olan bu değişiklikler, uygulama ve araştırma merkezlerinin işleyişini sil baştan değiştiriyor.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM HANGİ YÖNETMELİKLER DEĞİŞTİ?

Bugünkü Resmi Gazete'nin en dikkat çeken bölümü Yürütme ve İdare kısmında yer alan üniversite kararları oldu. Toplamda 5 farklı üniversiteyi kapsayan yeni yönetmelikler, eğitim ve araştırma süreçlerinde yeni standartları belirliyor.

1. Lisansüstü Eğitimde Kritik Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği tamamen yenilenerek yürürlüğe girdi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi: Mevcut Lisansüstü Eğitim yönetmeliğinde stratejik değişikliklere gidildi.

2. Yeni Araştırma ve Uygulama Merkezleri

İstanbul Okan Üniversitesi: Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi resmiyet kazandı.

Yalova Üniversitesi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) için yeni yönetmelik yayımlandı.

3. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Geniş Kapsamlı Revizyon

Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesindeki tam 4 farklı merkezde yönetmelik değişikliği yapıldı:

Bitki Sağlığı Kliniği

Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi

Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transfer Ofisi

13 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI TABLOSU

Hızlıca göz atmak isteyenler için bugünkü önemli düzenlemeler:

Akdeniz Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim alanında yeni yönetmelik yayımlandı.

İstanbul Okan Üniversitesi: Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi için yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Mustafa Kemal Üniversitesi: Tarım, Bitki Sağlığı, Deniz Kaplumbağaları ve Teknoloji Transfer Ofisi merkezlerini kapsayan 4 farklı yönetmelik değişikliği yapıldı.

Yalova Üniversitesi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) için yeni yönetmelik yayımlandı.

İLAN BÖLÜMÜ İHALELER VE YARGI İLANLARI

Resmi Gazete’nin ilan kısmında ise kamuoyunu ilgilendiren; yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale duyuruları ile çeşitli kamu ilanları yer aldı. Ayrıca T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri ekonomi takibi yapanlar için listelendi.

Önemli Not: Resmi Gazete'de yayımlanan bu yönetmelikler, yayım tarihi itibarıyla (bugün) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İlgili üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin ve akademik personelin yeni yönetmelik maddelerini incelemesi hak kaybı yaşamamaları adına kritiktir.