Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belediyeler ve kamu kurumlarının açacağı 0-6 yaş grubu kreşlerin açılış, işleyiş, denetim ve ücret standartlarını belirleyen yeni mevzuat, özellikle velileri ve kurum bütçelerini ilgilendiren mali konularda çok net kurallar getirdi.

ÜCRET TABAN FİYATTAN AZ OLAMAYACAK, RAPORDA İADE YAPILACAK

Yeni düzenlemede en çok dikkat çeken unsur ücretlendirme ve veli hakları oldu. Buna göre; kamu kreşlerinin aylık ücretleri, bağlı oldukları kurumlarca belirlenecek ancak bu rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği taban ücretten daha düşük olamayacak. Belediyelerin açacağı kreşlerde ise sosyal hizmet kapsamında ücret alınıp alınmayacağına veya miktarına belediye meclisleri karar verecek.

Velileri koruyan "iade" maddeleri ise şu şekilde sıralandı:

Hastalık İadesi: Çocuk, hastalık nedeniyle 15 iş günü veya daha uzun süreli rapora dayalı bir devamsızlık yaparsa, raporlu olduğu günlerin ücreti veliye iade edilecek.

Ayrılma ve Kapanma İadesi: Çocuğun kreşten ayrılması veya kreşin kapatılması durumunda, geleceğe dönük peşin ödenen tüm ücretler geri verilecek.

İzin Durumu: Her çocuğun yılda 2 aya kadar izin hakkı olacak ancak izinli olunan sürede ücret tahakkuk etmeye devam edecek. Mazeretsiz izin süresi aşılırsa çocuğun kaydı silinecek.

STANDARTLARA UYMAYAN KREŞLER KAPATILACAK

Yönetmelik sadece ücretleri değil, kreşlerin güvenliğini de sıkı bağlara oturttu. Valilikler tarafından yılda en az bir kez denetlenecek olan kreşlerde; fahiş ücret alımı, fazla çocuk kaydı, tarihi geçmiş gıda/ilaç kullanımı veya yangın önlemi yetersizliği gibi eksiklikler tespit edilirse kuruma en fazla 30+30 gün süre verilecek. Bu sürede eksiklik giderilmezse kreş kapatılacak. Çocuklara yönelik şiddet, kötü muamele veya izinsiz faaliyete başlama gibi ağır ihlallerde ise süre verilmeksizin anında kapatma işlemi uygulanacak.