Malatya’nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün karıştığı feci kaza 2 can aldı. Kaza, Güvenç Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Özdemir idaresindeki 44 S 7810 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede yolculardan Hamza Günay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa Özdemir ile Hulusi Altıkulaç, Hüseyin Kaya, Mehmet Gökçe, Mustafa Sarıkaya, Zafer Dereli, Bilal Keçeli, Turap Uçar, Halil İbrahim Altıkulaç ve Kaya Günay sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.