TESCİLLİ TANDIR KEBABI

Arapgir’e özgü Tandır Kebabı'nın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru onaylandı. Arapgir’e özgü bir lezzet olan Tandır Kebabı artık Arapgir ile birlikte anılacak.
Arapgir yöresine ait lezzetler arasında yer alan Tandır Kebabı, tuzlanarak odun ateşinde 3-5 saat pişiriliyor ve yine coğrafi işaretli köhnü üzümü ile servis ediliyor. Yolu Arapgir’e düşen vatandaşlar ise Tandır Kebabı'nın tadına bakmadan ilçeden ayrılmıyor.
Arapgir Tandır Kebabı'nın diğer illerde yapılan Tandır Kebaplarından farklı olduğunu söyleyen vatandaşlar, Tandır Kebabı'nın tescillenmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek Tandır Kebabı'nın muhteşem bir lezzet olduğunu vurguladılar.
Tandır Kebabı, Arapgir'e gelen yerli ve yabancı turistlere ikram ediliyor.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.