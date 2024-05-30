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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruya göre, hastane bünyesinde çalıştırılmak üzere 12 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 3 Haziran 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak mask
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak
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GENEL ŞARTLAR:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, belirli suçlardan mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgili herhangi bir engeli bulunmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

ÖZEL ŞARTLAR:

2022 yılı KPSS puanına sahip olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince, belirli şartlara aykırı durumları bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar, başvurularını ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapmalıdır. Adayların beyan ettikleri KPSS sonuçları ÖSYM tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılabilecektir. Başvuru sonuçları ve atama bilgileri üniversitenin resmi web sitesi www.nku.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı ya da sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR:

KPSS puan sıralaması ile atanmaya hak kazanan adayların listesi üniversitenin web sitesinde yayımlanacaktır. Her kadro için dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru yapılmadığı takdirde, yedek kazananlar sırasıyla çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilanından itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlayarak üniversitenin Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmelidir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Başvurular ve detaylı bilgi için Namık Kemal Üniversitesi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak
 

Kaynak: Haber Merkezi

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30 May 2024 - 15:39 - Gündem

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