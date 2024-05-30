Kürecik Üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi’nde askeri bir radar üssüdür. Stratejik olarak önemli bir konumda bulunan askeri radar üssünün, 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemi olarak kurulduğu bilinir. 2 bin 85 metre yükseklikte bulunan Kürecik Radar Üssü, Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemini bir kez daha gösterir. NATO ve dünya açısından da önemli bir yeri bulunan Kürecik Üssü’nün kapatılıp kapatılmayacağı ise sık sık merak konusu oluyor.

İRAN İSRAİL ARASINDAKİ GERGİNLİK

İsrail’in Filistin’e yaptığı katliamlar aralıksız devam ederken sivil ölümleri gerçekleşiyor. İsrail’in Filistin’de ve Gazze’de yaptığı katliamları sebep gösteren İran ise İsrail’e füze saldırısı gerçekleştirdi. Yaşanan gerginliğin sesleri tüm dünya basınında yer alırken İsrail, İran’ın atmış olduğu füzeleri savunma sistemleri ile imha ettiğini açıkladı. Karşı saldırıya geçen İsrail misilleme saldırıları başlattı.

Eylül 2011’de İran Malatya’da kurulacak olan erken uyarı sistemini eleştirmiş, olası bir savaş durumunda İsrail’i füze saldırılarından korumaya hizmet edebileceği endişesini dile getirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

İran’ın 15 Nisan’da İsrail’e fırlattığı füzelerin Malatya Kürecik’te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddia edilse de İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o iddiaları yalanladı. Kürecik’teki radar sisteminden elde edilen bilgilerin sadece müttefikler ile paylaşılabileceğinin altı çizildi. İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle bilgi paylaşımının söz konusu olmadığı belirtildi.

‘KAPATILACAK MI?’ SORUSU YENİDEN GÜNDEMDE

İsrail’in Filistin’e yapmış olduğu katliamların şiddetini artırdığı bugünlerde ‘ Malatya Kürecik Üssü kapatılacak mı?’ sorusu ise sık sık gündem olsa da kapatılacağına dair belirli bir ifade veya açıklama bulunmuyor. Coğrafi olarak önemli bir konumda yer alan Malatya Kürecik Üssü faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi