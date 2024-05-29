İşte Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip 10 ili

Türkiye 783 bin 562 kilometrekare alana sahip bir ülke ve içerisinde 81 il bulunduruyor. 81 şehrimizin bazıları büyük bir coğrafyaya sahipken bazıları diğerlerine göre küçük bir yüzölçümüne sahip. En büyük yüz ölçümüne sahip şehrimiz ise dünyadaki birçok ülkeden daha büyük. Peki 81 ilimiz içerisinde en büyük yüzölçümüne sahip ilimiz hangileri?

Türkiye, 81 şehirden oluşan 783 bin 562 kilometrekare alana sahip bir ülke. 81 ilin bazıları küçük yüzölçümüne sahipken bazıları ise dünyadaki birçok ülkeden daha büyük bir alan bulunduruyor. Türkiye yüz ölçümü bakımından dünyada 37’nci sırada bulunuyor. Türkiye’de ise en büyük yüzölçümüne sahip il Konya iken en küçük yüzölçümüne sahip şehrimizin Yalova olduğu bilgisi bulunuyor. En büyük yüzölçümüne sahip Konya ilimizin ise birçok ülkeden daha büyük toprak alanına sahip olduğu biliniyor.

YÜZÖLÇÜMÜ NEDİR?

Yüzölçümü bir alanın ölçülmesi ile ortaya çıkan metrekare veya büyük alanlar için kilometre cinsinden rakamdır. Bu rakam ölçülen yerin alanını belirtir. Dünyanın, ülkelerin, şehirlerin ve ilçelerin de alanları bazı matematiksel hesaplamalara göre ölçülebilir. Bu hesaplamalar sonucunda çıkan sayı, ölçülen yerin alanını belirtir. Yapılan bu ölçümler sonucunda çıkan sayı o bölgenin metrekare cinsinden alanını belirtir. Alan ölçüm birimi genellikle metrekare cinsinden ifade edilir. Alan tespitinin doğru yapılması belirtilen yüzölçümünün de doğru belirlenmesini sağlar. Ülkeler ve şehirler büyük alanlar oldukları için kilometrekare cinsinden ölçülür.

EN BÜYÜK YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP İLLERİMİZ

1-Konya: 40 bin 838 kilometrekare,

2- Sivas: 28 bin 164 kilometrekare,

3-Ankara: 25 bin 632 kilometrekare,

4-Erzurum: 25 bin 6 kilometrekare,

5-Van: 20 bin 921 kilometrekare,

6-Antalya 20 bin 177 kilometrekare,

7- Şanlıurfa: 19 bin 242 kilometrekare,

8- Kayseri: 16 bin 970 kilometrekare,

9-Mersin 16 bin 10 kilometrekare,

10- Diyarbakır 15 bin 168 kilometrekare yüzölçümüne yani en büyük toprak alanına sahip şehirlerimizdir.