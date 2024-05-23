Gaziantep'te mezuniyet kutlamasında helyum balon patlaması: 8 öğrenci yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Ayıntap Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet kutlaması sırasında, helyum gazlı balonların patlaması sonucu 8 öğrenci yaralandı.
Patlama anları ve sonrasında çıkan alevler, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet kutlaması sırasında gerçekleştiği belirtiliyor. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle helyum gazlı balonlar patladı ve çevrede panik yaşandı. Patlama sonucu 6 öğrenci çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Ayakta tedavi edilen bu öğrencilere ek olarak, 2 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.
Patlama ve panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler görülüyor. O anlarda, olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, yüzünde yanık olan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.