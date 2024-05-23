Gaziantep'te mezuniyet kutlamasında helyum balon patlaması: 8 öğrenci yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Ayıntap Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet kutlaması sırasında, helyum gazlı balonların patlaması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Patlama anları ve sonrasında çıkan alevler, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet kutlaması sırasında gerçekleştiği belirtiliyor. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle helyum gazlı balonlar patladı ve çevrede panik yaşandı. Patlama sonucu 6 öğrenci çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Ayakta tedavi edilen bu öğrencilere ek olarak, 2 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

Patlama ve panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler görülüyor. O anlarda, olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, yüzünde yanık olan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı