Kraliyet pitonu zehirli mi? Neden bu ismi aldı? İşte tüm özellikleri

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde izinsiz iki kraliyet pitonu besleyen şahsa 25 bin lira ceza kesildi. Bu haber bir an gündemin ana başlıklarından biri olurken herkes kraliyet pitonu hakkında sorgulamalar yaptı.

KRALİYET PİTONU NEDİR?

Kraliyet pitonu, Python regius olarak bilinen bir yılan türüdür. Genellikle Afrika'da yaşayan bu yılanlar, evcil hayvan olarak popülerdir. "Kraliyet" ismi, bu yılanların eski zamanlarda Afrika kabile liderlerinin başında taşındığına inanılan bir hikayeden gelir. Ball pythonlar, görece küçük boyutları, bakımının kolay olması ve sakin doğası nedeniyle evcil hayvan olarak tercih edilirler.

KRALİYET PİTONU NASIL GÖRÜNÜR?

Kraliyet pitonları genellikle oldukça çekici ve göz alıcı yılanlardır. İşte kraliyet pitonlarının tipik görünüş özellikleri:

Boyut: Genellikle yetişkin bir kraliyet pitonu 1 ila 1.5 metre arasında uzunluğa sahiptir. Dişiler genellikle erkeklerden biraz daha büyük olabilir.

Renk ve desen: Kraliyet pitonlarının renk ve desen çeşitliliği oldukça geniştir. Tipik olarak siyah veya koyu kahverengi bir zemin üzerine kahverengi, altın sarısı, krem veya beyaz renklerde benekler veya çizgiler bulunur. Bu desenler yılanın doğal yaşam alanlarına uyum sağlamasına yardımcı olur.



Vücut yapısı: Kraliyet pitonlarının vücutları genellikle kalın ve kaslıdır. Başları genellikle iri ve üçgen şekillidir. Gözleri oval ve genellikle koyu renktedir.

Doku: Yılanların cildi genellikle parlak ve pürüzsüzdür. Parlaklık, sağlıklı bir deri göstergesi olabilir.

Kraliyet pitonları, görünümleri ve sakin doğası nedeniyle evcil hayvan olarak popülerdir.

KRALİYET PİTONU ZEHİRLİ Mİ?

Kraliyet pitonları zehirli değildir. Bunlar yılanlar arasında zehirsiz yılanlar sınıfına girerler. Genellikle evcil hayvan olarak tercih edilirler çünkü insanlar için tehlike oluşturmazlar. Kraliyet pitonları sakin ve nazik bir doğaya sahip oldukları için yeni başlayanlar için de genellikle uygun evcil hayvanlardır.