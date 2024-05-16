16 May 2024 - 22:40- Gündem G:

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

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Bundan 23 yıl önce bugün, Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düştü. Olayda 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit oldu. Peki, o gün olmuştu?

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu mask
Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?
Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu
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Bundan 23 yıl önce bugün, Diyarbakır’dan havalanan ve bordo berelileri taşıyan CASA CN-235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya’da düştü. Olayda 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit oldu. Peki, o gün olmuştu?

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

O gün Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Hava Grubu'na ait çift motorlu CASA CN235 tipi hafif nakliye uçağı, 34 askerle birlikte havalandı. Uçak, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya yakınlarında düştü.

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

UÇAKTA KİM VARDI?

Uçakta 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er vardı ve onlar şehit oldu. Uçakta Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı ‘Bordo bereliler’ ile Doğal Afetler Kurtarma (Askeri AKUT) ekibi askerlerin bulunduğu ifade ediliyordu.

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

UÇAK NEDEN DÜŞTÜ? ERHAÇ’A 3 KİLOMETRE KALA…

17 Mayıs 2001 tarihli Hürriyet’in haberine göre, Diyarbakır'daki 2'nci Hava Taktik Kuvvet Komutanlığından 12.50'de havalanan, Kara Pilot Yüzbaşı Yılmaz Tekgül ve Kara Pilot Üsteğmen Mahir Turan'ın yönetimindeki askeri uçak, saat 13.15 sıralarında 5 bin 600 metrede ve saatte 444 kilometre hızla uçarken kumanda arızası yaşamıştı. Aynı habere göre, Pilot Tekgül, Erhaç Hava Üssü ile irtibat kurarak zorunlu iniş izni istedi. Hava Üssü'nde hemen hazırlık başlatıldı anca daha fazla dayanamayan uçak, Malatya Erhaç Havalimanı’na 3 kilometre kala sol kanadının üzerinde dönmeye başladı.
Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

KAYISI BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Uçak, döne döne düşmeye başladı ve tamamen kontrol dışı kalarak Akçadağ ilçesine bağlı Gülyurdu ve Yağmurlu Köyü arasında, Muhittin Erhan'a ait kayısı bahçesiyle yakındaki pancar tarlasına düştü. Uçağın uzun uçuş yapacağı için yakıt depoları doluydu ve maalesef çarpmayla birlikte infilak olup alev alev yanmaya başladı.

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

“KÖYLÜLER BAYILMIŞTI”

O gün yaşanan bu kaza aylarca unutulmadı. Bazı gazete manşetlerinde Akçadağlı köylülerin hemen olay yerine koştuğu ancak gördüklerine dayanamayıp bayıldığını da savunmuştu.

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

“ONLARA KARADA ÖLÜM YOKTU”

Yine uçak kazasına dair atılan manşetlerde “Onlara karada ölüm yoktu, gökyüzünde şehit oldular” şeklinde ifadeler de vardı.

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

MALATYA’DA CASA ŞEHİTLERİ ANILDI

Öte yandan bugün Vali Ersin Yazıcı, 16 Mayıs 2001 tarihinde Akçadağ ilçesinde Casa tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 şehidimiz için Akçadağ Anıtpark’ta düzenlenen anma programına katıldı. Yazıcı,

“Bu ulvi mertebeye ulaşan şehitlerimize olan minnet ve şükran borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz”

dedi.

Gökyüzünde şehit olan askerler 16 Mayıs 2001’de ne oldu?

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16 May 2024 - 22:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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