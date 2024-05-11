11 May 2024 - 14:21 - Gündem

Sami Er: Anneler karşılıksız sevginin timsalleri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anneler Gürü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Er mesajında, “Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Annelerimiz hoşgörünün, fedakârlığın, şefkat ve merhametin adıdır.” ifadelerine yer verdi.