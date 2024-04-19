İnternet haber siteleri neden güçleniyor? İşte yanıtı

Basın İlan Kurumu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen dijital dönüşüm çalışmaları, internet medyasının gelirlerinin ve istihdam olanaklarının artmasına katkı sağladı. Özellikle, internet haber sitelerinde yayımlanan resmi ilan ve reklam adetlerinde belirgin bir artış görülüyor.

Bu değişikliklerle birlikte, internet medyasının sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşması ve daha fazla fikir işçisi istihdam edebilmesi sağlanmış. İnternet haber sitelerinde çalışan fikir işçilerinin özlük hakları da güvence altına alındı. Böylelikle, haber sitelerinin kadrolarında sorumlu müdürlerden yazarlara kadar çeşitli pozisyonlarda binlerce kişi istihdam edildi.

Bu değişimler, kamunun faaliyetlerinin duyurulması ve ihale süreçlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen ilan ve reklam yayımlarının etkinliğini artırdı. Bu süreçte, internet haber sitelerinin ziyaretçi sayıları da oldukça yüksek, bu da dijital mecranın etkili bir iletişim aracı olduğunu gösteriyor.

Görünüşe göre, internet medyasının resmi ilan yayımlama hakkı elde etmesi sektörün gelişimi ve güçlenmesi için önemli bir adım olmuş gibi duruyor.

İNTERNET MEDYASI İLAN GELİRLERİYLE DAHA GÜÇLÜ

İnternet haber sitelerinin 1 Nisan 2023’ten itibaren resmi ilan yayımlama hakkı elde etmesi sektöre canlılık getirdi. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte yayımladığı ilan ve reklam tutarı 1 milyar 130 milyon TL’ye ulaşan haber siteleri geleceğe umutla bakıyor.

Basın İlan Kurumu öncülüğünde basın sektöründe yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. İnternet haber sitelerinin resmi ilan yayımlama hakkına kavuşması için gerekli olan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin ardından internet medyasında gelirler ve istihdam olanakları arttı.

1 MİLYAR 130 MİLYON TUTARINDA İLAN VE REKLAM DESTEĞİ

7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca süreli yayın kapsamına alınan internet haber siteleri, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren resmi ilanların yayımlanacağı bir diğer mecra haline geldi. Gazetelerle birlikte internet medyasının da devlet eliyle desteklenmesi gazetecilik mesleğinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım oldu.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla 1 Nisan – 31 Aralık 2023 döneminde 389 internet haber sitesinde 592 milyon 410 bin TL tutarında resmi ilan ve 730 adet internet haber sitesinde 103 milyon 220 bin TL tutarında resmi reklam yayımlatıldı. 2024 yılının ilk üç aylık döneminde ise 383 adet internet haber sitesinde 347 milyon 726 bin TL tutarında resmi ilan, 745 adet internet haber sitesinde 87 milyon 320 bin TL tutarında resmi reklam yayımlatıldı.

Böylelikle 12 aylık süreçte haber sitelerine toplam 1 milyar 130 milyon TL’lik resmi ilan ve reklam desteği verilmiş oldu.

RESMİ İLAN ADETLERİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR ARTIŞ

Diğer taraftan mevzuattaki düzenlemeler ile internet haber sitelerinin de dâhil olduğu süreli yayınlara sevk edilen ilan adedinde artış sağlandı.

1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında internet haber sitelerinde icra, ihale, tebligat ve personel alımı kategorilerinde toplam 92 bin 560 adet resmi ilan yayımlatıldı. Aynı dönemde yayımlatılan resmi reklam adedi ise 6 bin 728 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ARTIYOR, İLANLAR DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞIYOR

Basın Kanunu’nda ve Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılan değişiklikler internet medyasında çalışan fikir işçilerinin özlük haklarını güvence altına alırken resmi ilanların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı verdi.

İlan ve reklam yayımıyla sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşan internet medyası daha fazla fikir işçisi istihdam edebilme olanağına sahip oldu. Resmi ilan yayımıyla alakalı internet haber sitelerinde istihdam edilen 3 bin 812 fikir işçisine her geçen gün yenileri ekleniyor.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinin kadrolarında 424 sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), 127 haber müdürü (istihbarat şefi), bin 388 internet editörü, bin 503 muhabir ve 370 yazar bulunuyor.

Kamunun faaliyetlerinin süreli yayınlar vasıtasıyla duyurulması ve ihale süreçlerinde şeffaflık prensibi çerçevesinde katılımın artması maksadıyla gerçekleştirilen ilan ve reklam yayımı, yazılı basının yanı sıra dijital mecranın da bu alana dâhil olmasıyla daha etkili bir şekilde yürütülüyor.

İlan ve reklam yayımlamaya başladığı tarihten bu yana 7 milyar 106 milyondan fazla tekil kullanıcı tarafından ziyaret edilen internet haber siteleri, dijital mecranın ne kadar etkili bir iletişim aracı olduğunu gösteriyor.

Kaynak: BÜLTEN