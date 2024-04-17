Malatya Park Yeşil Sinema film seansları: Malatya'da hangi filmler vizyonda?

Sinema, izleyicilere stresli günlük yaşamlarından uzaklaşma ve eğlenme fırsatı sunar. Bir film izlerken, izleyici kendini anlatılan hikâyenin içerisine kaptırabilir. Aynı zamanda izleyici sinema sanatı yoluyla ifade edilen duyguları, fikirleri ve estetikleri deneyimleme şansı elde eder. Peki, güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? İşte Malatya Park Yeşil Sinema film seansları:

Güncel olarak sinema salonlarında hangi filmler izlenebilir? Vizyonda hangi filmler var? Hangi filmler vizyona girdi? İşte Nisan Malatya Park Yeşil Sinema’da izlenebilecek filmler ve seansları:

Kung Fu Panda 4

Serisinin en iyi çıkış yapan filmi olan Kung Fu Panda 4, 5 Nisan’da vizyona girdi ve dünya çapında birçok kişi tarafından seyredildi. Büyük ilgi gören filmin konusu ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ejderha Savaşçı Po’yu, eşsiz cesareti ve çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği ölüme meydan okuyan üç maceradan sonra, kader yeniden çağırır. Artık dinlenmesi için, daha açık söylemek gerekirse, Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olması için görevlendirilir. Bu da birkaç sorun ortaya çıkarır. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadardır ve ikincisi, bu yeni ulu pozisyonunu üstlenmeden önce hızla yeni bir Ejderha Savaşçı bulup eğitmesi gerekiyordur.

Malatya Park Yeşil Sinema film seansları:

“11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:15, 19:30, 21:00”

Godzilla x Kong: Yeni İmparatorluk

Godzilla ve Kong’un devam filmi olan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk 5 Nisan’da Türkiye’de vizyona girdi. Filmin konusu ise şu şekilde belirtiliyor.

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk filminde Godzilla ve Kong dünyamızı devasa bir tehlike ile karşı karşıya getiren ve varlığımızı tehdit eden keşfedilmemiş bir macera ile karşı karşıya gelecek. Film Titanların geçmişlerini, kökenlerini, kafatası Adası’nın gizemini derinlemesine araştıracak ve ortaya çıkışını anlatacak. Kong ve Godzilla, insan dünyasında gizlenen ve hem kendi türlerine hem de insanlığın varoluşuna tehdit oluşturan, ölümcül bir varlığa karşı birlikte savaşmak zorundadır.

Malatya Park Yeşil Sinema film seansları:

“11:00, 13:30, 16:00, 18:15, 20:30”

Omen: İlk Kehanet Malatya Park Yeşil Sinema film seansları:

“11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00”

Hep Yek: Aşiret Malatya Park Yeşil Sinema film seansları:

“11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00”

Üç Harfliler: Nazar Malatya Park Yeşil Sinema film seansları:

“11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00”

Ekip: Siberay - Güneş Fırtınası Malatya Park Yeşil Sinema film seansları:

“11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00”

Kaynak: Haber Merkezi