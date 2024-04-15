Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı!

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yarın yaşanacak olan geniş çaplı su kesintisi nedeniyle vatandaşları uyardı.
MASKİ Genel Müdürlüğü yarın geniş çaplı bir su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
“Çok kıymetli vatandaşlarımız, içme suyu ana isale hattı üzerinde oluşan arıza nedeniyle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesine bağlı 34 mahallede 16 Nisan 2024 Salı günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz”
ifadelerine yer verdi.
Su kesintisinden etkilenecek olan mahalleler şu şekilde:
BATTALGAZİ İLÇESİ
Taştepe,
Hidayet,
Selçuklu,
Göztepe,
İskender,
Paşaköşkü,
Beylerbaşı,
Şehit Fevzi,
Sarıcıoğlu,
Niyazi,
Zafer,
Tandoğan,
Başharık,
Hasan Varol,
İstiklal,
İzzetiye,
Ferhadiye,
Cevherizade,
Uçbağlar,
Sancaktar,
Kırçuval,
Saray,
Kernek,
Büyükhüseyinbey,
Küçükhüseyinbey ve
Yıldıztepe Mahallesi.
YEŞİLYURT İLÇESİ
Melekbaba,
İlyas,
Çavuşoğlu,
Salköprü,
Bentbaşı,
Tecde,
Cemal Gürsel ve
Yavuz Selim Mahallesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.