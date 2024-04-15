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Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı!

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Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yarın yaşanacak olan geniş çaplı su kesintisi nedeniyle vatandaşları uyardı.

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı! mask
Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı! malatya haber
Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı! malatya haber
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Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yarın yaşanacak olan geniş çaplı su kesintisi nedeniyle vatandaşları uyardı.

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı!

MASKİ Genel Müdürlüğü yarın geniş çaplı bir su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı!

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“Çok kıymetli vatandaşlarımız, içme suyu ana isale hattı üzerinde oluşan arıza nedeniyle Battalgazi ve Yeşilyurt ilçesine bağlı 34 mahallede 16 Nisan 2024 Salı günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz”

ifadelerine yer verdi.

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı!


Su kesintisinden etkilenecek olan mahalleler şu şekilde:

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı!

BATTALGAZİ İLÇESİ

Taştepe,
Hidayet,
Selçuklu,
Göztepe,
İskender,
Paşaköşkü,
Beylerbaşı,
Şehit Fevzi,
Sarıcıoğlu,
Niyazi,
Zafer,
Tandoğan,
Başharık,
Hasan Varol,
İstiklal,
İzzetiye,
Ferhadiye,
Cevherizade,
Uçbağlar,
Sancaktar,
Kırçuval,
Saray,
Kernek,
Büyükhüseyinbey,
Küçükhüseyinbey ve
Yıldıztepe Mahallesi.

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı!

YEŞİLYURT İLÇESİ

Melekbaba,
İlyas,
Çavuşoğlu,
Salköprü,
Bentbaşı,
Tecde,
Cemal Gürsel ve
Yavuz Selim Mahallesi.

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15 Nis 2024 - 23:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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