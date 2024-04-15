15 Nis 2024 - 23:45 - Gündem

Malatya’da geniş çaplı su kesintisi 34 mahalleye 8 saatlik uyarı!

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yarın yaşanacak olan geniş çaplı su kesintisi nedeniyle vatandaşları uyardı.