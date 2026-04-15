Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında Irak’ta geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak Malatya ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda;

-1 adet kurusıkı tabanca

-2 adet tüfek

-47 adet fişek

-çok sayıda yasaklı yayın

-Döviz cinsinden para

-Örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

9 şüpheli şahıs yakalanarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı.