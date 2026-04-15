Malatyalıları şaşıracak rakamların detayları da paylaşıldı. Bu süreçten Suriyeli nüfus da etkilenmiş olup; Göç İdaresi Başkanlığı'nın Mayıs 2025 verilerine göre, Malatya'da geçici koruma statüsünde kayıtlı Suriyeli sayısı 25.907 olarak kayıtlara geçmiştir.

Malatya'daki Suriyelilerin Demografik Yapısı

Türkiye genelindeki 2 milyon 758 binlik Suriyeli nüfusu içinde Malatya, 25 bin 907 kişi ile orta sıralarda yer almaktadır. Deprem felaketi sonrası şehirden hem yerel halk hem de sığınmacılar bazında yaşanan göç dalgasına rağmen, kentin yeniden inşa süreci ve tarımsal potansiyeli bu nüfusun bir kısmının şehirde kalmasını sağlamıştır. Malatya'daki Suriyeli nüfusun büyük bir oranını da yine Türkiye ortalamasına paralel olarak kadınlar ve 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Bu dezavantajlı grupların deprem sonrası kurulan barınma alanlarındaki yaşam standartları ve temel ihtiyaçları, kamu kurumlarının öncelikli gündemidir.

Kayısı Tarımı ve Yeniden İnşa Sürecinde İstihdam

Malatya'nın dünya çapında ünlü kayısı üretimi, kentteki Suriyeliler için en büyük istihdam kapısıdır. Hasat dönemlerinde binlerce mevsimlik işçiye ihtiyaç duyulan kayısı bahçelerinde, Suriyeli sığınmacılar yoğun olarak çalışmaktadır. Ayrıca, deprem sonrasında şehrin yeniden inşası için başlatılan devasa kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri, inşaat sektöründe büyük bir iş gücü açığı yaratmıştır. Birçok Suriyeli genç, bu inşaat projelerinde beden işçisi olarak görev alarak kentin fiziksel olarak toparlanmasına dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır.

Gönüllü Geri Dönüş ve Şehirdeki Nüfusun Azalması

2025 yılının ilk beş ayında Türkiye genelinde 143 bin 439 kişilik bir düşüş yaşanırken, deprem bölgesi olan Malatya'da da sığınmacı nüfusunda erime gözlemlenmektedir. Yıkılan evler, daralan yerel ekonomi ve konteyner kentlerdeki zorlu yaşam koşulları, sığınmacıların gönüllü geri dönüş kararı almalarını hızlandırmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen güvenli geri dönüş programları sayesinde, Malatya'dan da çok sayıda Suriyeli aile ülkelerine dönmüş, bu da kentteki sığınmacı sayısının 25 bin bandına kadar gerilemesine yol açmıştır.

Toplumsal Dayanışma ve Entegrasyon Süreci

• İl Göç İdaresi ve yardım kuruluşları, yerli halk ve mülteciler için psikososyal destek çalışmaları yürütüyor.

• Okulların yeniden açılması, Suriyeli çocukların eğitime kesintisiz devam etmesi, kentsel uyum için önemli bir adım.