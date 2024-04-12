Malatya’da veri karmaşası! AFAD mı Kandilli mi? Deprem verileri neden farklı?

Kandilli ve AFAD’ın deprem verilerinin farklı açıklamasının sebebinin birçok etkene baklı olduğunu açıklayan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, Malatya’nın doğu tarafının Battalgazi, batı tarafının ise Yeşilyurt olarak düşünüldüğünü ve karmaşanın sebebinin buradan kaynaklandığını dile getirdi. Aluçlu, “Deprem Pütürge’de olduğu zaman Pütürge, Battalgazi ilçesindeyse Battalgazi ilçesi olarak söylenmesi çok daha mantıklı olacak” diyerek, Kandilli’nin çok eski biri kurum, çok sayıda aletinin ve veri alacak noktalarının çok fazla olmasından dolayı kendisinin devamlı Kandilli’yi takip ettiğini söyledi.

Malatya’da her artçı deprem olduğunda AFAD ile Kandilli Rasathanesinin deprem verilerini, farklı olarak açıklaması akıllarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. En son Malatya’da bugün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD’ın Battalgazi, Kandilli’nin ise Pütürge olarak açıklaması kafa karışıklığına neden olurken, hangi kurumunun açıkladığı verilerin doğru olduğu ise merak ediliyor.

Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, önemli açıklamalarda bulundu.

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, artçı deprem olduğu bölgenin depremin aktif olarak yaşandığı bölge olduğunu söyledi.

“ANA DEPREMDEN SONRA ARTÇILAR 2 YIL DEVAM EDİYOR”

Güneyde meydana gelen depremler artçı olduğu için korkulmaması gerektiğini ifade eden Aluçlu,

“Bu bölgede daha çok depremler olacak. Ana depremden sonra, büyük depremlerden sonra yaklaşık 2 yıl kadar artçı depremler devam ediyor. Bu artçı depremler bizleri çok fazla kokutmasın. Malatya’nın güneyinde olan depremler tehlike arz edecek büyüklükte olmuyor ve burada meydana gelen depremler artçı depremler”

dedi.

“MALATYA MERKEZ 2 İLÇEYE BÖLÜNDÜ”

Kandilli ve AFAD’ın deprem verilerinin birbiriyle uyuşmamasını açıklayan Aluçlu,

“Kandilli ve AFAD’ın deprem verilerinin hem büyüklük hem de yer olarak uyuşmaması birçok etkene bağlı. Büyüklük olarak hesaplama yönteminden kaynaklanan farklılıklar arz edebiliyor. Bizim depremi hesaplama yöntemimiz 5 çeşit matematiksel veriye dayanıyor. Bunlardan AFAD farklı bir sitemden hesaplama yapıyor, Kandilli farklı bir sistemle hesaplama yapıyor. Buradaki büyüklük farklılıkları bundan kaynaklanıyor. Yer olarak da Battalgazi ve Pütürge denmesi de Malatya’daki Battalgazi dediğimiz yer önceden Eskimalatya anlamına gelirken, şimdi Malatya merkez 2 ilçeye bölündü. Batı tarafı Yeşilyurt, Doğu tarafı Battalgazi olarak adlandırıldı. Pütürge denmesiyle Battalgazi denmesinin arasında çok büyük fark var. Ama son zamanlarda genelde Doğu’da olan depremlere Battalgazi’de olmuş gibi bir ifade kullanılmaya başlandı. Yani Pütürge ile şu anki Battalgazi dediğimiz Malatya’nın doğusu bazı noktalarda sınıra yakın olduğu zaman böyle bir karmaşa olabiliyor. Burada önemli olan şu: Pütürge de dense, Battalgazi de dense biz Malatya’da deprem olduğunu biliyoruz. Malatya’nın doğusunun bir noktasında deprem oldu. Bu genelde Battalgazi olarak adlandırılıyor ama insanların aklına hemen Eskimalatya geliyor. İşte bunda büyük bir karşılık söz konusu oluyor. Oysa Malatya’nın doğu tarafı Battalgazi, batı tarafı Yeşilyurt olarak düşündüğümüz zaman buradaki karmaşanın sebebi biraz daha anlaşılır hale geliyor. Aslında çok doğru bir ifade değil, deprem Pütürge’de olduğu zaman Pütürge olarak, Battalgazi ilçesindeyse Battalgazi ilçesi olarak söylenmesi çok daha mantıklı olacak”

açıklamasında bulundu.

“KANDİLLİ ÇOK ESKİ BİR KURUMUMUZ”

Hangi kurumun verilerine güvenilmesi gerektiğini de dile getiren Aluçlu, şunlara kaydetti:

“Ben genelde Kandilli’i takip ediyorum. Kandilli çok eski bir kurumumuz. Kandilli’nin verileri ve yerleştirdikleri çok sayıda aletlerinin olması verileri alacak noktaların çok olmasından dolayı uzun yıllardan beri Türkiye’nin güvenilir bir kurumu olarak karşımıza çıkıyor. AFAD da yeni bir kurum olmasına rağmen AFAD’ın nokta olarak yerleştirdiği cihazlar Kandilli kadar değil, Kandillinin verileri daha net olarak elimize geliyor. Ayrıca Uluslararası Deprem Araştırma Merkezini takip ediyorum. AFAD’ın verilerine de bakıyorum ama AFAD’la Kandilli’nin arasındaki fark genelde hesaplama yönteminden kaynaklanıyor.”