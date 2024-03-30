Freni boşalan TIR'ın ezdiği kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yokuş aşağı seyir halindeki freni boşalan dorsesiz bir tır, bir kadını altına alarak eve çarparak durabildi.

Olayda hayatını kaybeden kadının 61 yaşındaki Ferihan Özkılıç olduğu belirlendi.

İddiaya göre, tırın freni boşaldıktan sonra kontrolü kaybedilerek metrelerce savrulduğu ve Ferihan Özkılıç'ı altına alarak evin duvarına çarptığı öğrenildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Ferihan Özkılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkılıç'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tırın altından çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan tır sürücüsünün kimliği belirlenemedi. Yetkililer, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bu acı olay, bölgede derin üzüntüye neden olurken, Ferihan Özkılıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı diliyoruz. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı