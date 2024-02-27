Türkiye’nin asma köprüleri Malatya sınırında mühendislik harikası: Eyfel Kulesi ile eşit

Ulaşımın modern düzeye çıkmasıyla birlikte asma köprülerin önemi daha da ön plana çıkmaya başladı. Dünyanın en uzun 10 asma köprüsü arasında Türkiye'den üç köprü var. Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan asma köprülerden biri de Malatya ve Elazığ sınırında bulunan, “Fırat’ın gerdanlığı” olarak nitelendirilen ve dünyanın en geniş orta açıklığına sahip köprülerinden biri olan Kömürhan Köprüsü… Gelin bu gurur verici yapıyı ve Türkiye’de kaç asma köprü olduğunu birlikte inceleyelim.

Dünyanın en geniş orta açıklığına sahip köprülerinden biri olan Kömürhan Köprüsü, hem görüntüsü hem de ulaşıma sağladığı katkısı nedeniyle gururla anılıyor. Türkiye’nin tek ayaklı ilk asma köprüsü olan Kömürhan Köprüsü, Elazığ-Malatya Devlet Yolu’nun Fırat Nehri ile kesiştiği noktada yer alıyor.

TERS Y TİPİ KULE OLARAK TASARLANDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip olan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, yapısıyla da göz dolduruyor. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.

EYFEL KULESİ’NDE KULLANILAN ÇELİK MİKTARINA EŞİT

Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü’nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımını daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, zaman ve akaryakıttan tasarruf edilmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

TÜRKİYE’DEKİ ASMA KÖPRÜLER

Öte yandan Türkiye genelindeki asma köprüler ise şöyle:

İstanbul Boğazı üzerinde: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Çanakkale Boğazı üzerinde: 1915 Çanakkale Köprüsü

İzmit Körfezi üzerinde: Osman Gazi Köprüsü

Şanlıurfa-Adıyaman arasında Atatürk Barajı üzerinde: Nissibi Köprüsü

Elazığ-Ağın arası Keban Barajı üzerinde: Karamağara Köprüsü

Malatya-Elazığ arası Karakaya Barajı üzerinde: Kömürhan Köprüsü