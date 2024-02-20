Fırat Nehri’nin öyle bir efsanesi var ki!

Yaşanan Erzincan maden faciasından sonra herkesin diline dolanan Fırat Nehri’nin az bilinen ve çok etkileyici bir efsanesi bulunuyor. Öyle ki bu efsanenin pagan tanrılarına kadar olan bir serüvene sahip olduğu ifade ediliyor.

Fırat Nehri, kökenini Türkiye'deki Bingöl Dağları'ndan alır ve Türkiye'den Suriye'ye ve sonrasında Irak'a uzanır. Fırat Nehri, yaklaşık olarak 1.800 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Fırat Nehri'nin hikayesi, binlerce yıl öncesine dayanıyor ve tarih boyunca birçok medeniyet için önemli bir yaşam kaynağı olmuş bir nehir. Antik Mezopotamya uygarlıkları, Fırat Nehri'nin sularını kullanarak tarım yapmış, ticaret yapmış ve yaşamışlar. Bu medeniyetler arasında Sümerler, Akadlar, Babilliler ve Asurlular bulunuyor.

Fırat Nehri'nin tarihsel ve kültürel önemi, günümüzde de devam ediyor. Nehir, sulama için önemli bir kaynak olmasının yanı sıra hidroelektrik enerji üretiminde de kullanılıyor. Ancak, aynı zamanda çeşitli sorunlarla da karşı karşıya. Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki su kaynaklarının kullanımı konusundaki siyasi anlaşmazlıklar, Fırat Nehri'nin suyunun adaletsiz bir şekilde dağıtılmasına ve su sıkıntısına neden oluyor.

İŞTE O EFSANE

Birçok hikayenin yanında Elazığ Hakimiyet Haber’de Ahmet Turan Uçar’ın paylaştığı şu efsane dikkat çekiyor: Buna göre, kadim zamanlarda bölge halkının inandığı “Euphrates” isminde bir pagan tanrısı varmış. Bu tanrı bir gün eşinin yanında yatan öz oğlunu yabancı biri sanıyor ve öldürüyor. Daha sonra üzüntüsünden kendisini Fırat Nehri'nin derin sularına atıyor ve kayboluyor. O günden sonra insanlar Fırat'a yaklaşmaktan dahi korkuyor. Nehirde kim boğulsa ve nehir suyu azalsa hep bu tanrının gazabına bağlıyorlar. Zaman içinde bu gazaptan ve kıtlıktan da korktukları için her yıl bir çocuğu Fırat Nehri'ne atarak kurban veriyorlar.



Günlerden bir gün bir pir, Aşmuşat'tan (Elazığ Palu'ya bağlı Örencik köyü) geçerken büyük bir kalabalık görüyor. Pir, bakar ki kimisi ağlarken kimisi de sevinç içerisinde. Ağlayanlara “Niçin ağlıyorsunuz?” diyor. Ağlayanlardan birisi; “Yılda bir kez Fırat'a kurban edilmek üzere bir çocuk suya atılır, bu yıl sıra bizim çocukta” diyor. Dönüp gülenlere soruyor; “Siz ne için gülersiniz?”. Onlar da “Kurban verdiğimiz de Fırat yükselecek, bolluk bereket olacak” diyor.

Pir, hemen gidiyor ve çocuğun suya atılmasına engel oluyor. Tabi bölge halkı Pir'e olan saygılarından dolayı duruyor ve Pir'in ne yapacağını bekliyorlar. Pir, bir deri parçasının üzerine; “Akıyorsan ilk aktığın günden daha hızlı, daha gür ve daha berrak ak, akmıyorsan ahirete kadar Xwade'den (Allah'tan) dileğim kurursun, aldığın can sana yeter, bir de kurban edilen çocukları nasıl kabul edersin, sen bu kadar zalim misin?” yazıyor ve Fırat'a atıyor. Ardından “Getirin bir koç kurban edin” diyor. Koç kurban ediliyor, yeniliyor içiliyor ve bir bayram gibi her yıl tekrar ediliyor.

Artık, Fırat'ın suları daha gür, daha berrak akıyor, toprak suya doymakta bolluk bereket içerisinde bölge zenginlik ve refahın merkezi oluyor. Her yıl koç kırpma zamanında kurbanlar kesiliyor, halaylar çekiliyor ve fakir fukara, yolcu yetim ve kimsesizler duyuruluyor.