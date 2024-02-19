İlk cemre düştü mü? İkinci cemre ne zaman düşecek?

2024 cemre düşme tarihleri belli oldu! İşte cemrelerin düşme tarihleri ve bu olayın anlamı...

İŞTE 2024 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

İlk cemre: 19-20 Şubat (havaya düşer)

İkinci cemre: 27 Şubat (suya düşer)

Üçüncü cemre: 6 Mart (toprağa düşer)

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır. Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelime.

CEMRE DÜŞME OLAYI

Cemre düşme olayı, İlkbaharın başlangıcını simgeleyen ve havaların ısınmasına işaret eden geleneksel bir inançtır. Her yıl 20 Şubat'tan itibaren bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Bu yılın cemre düşme tarihleri şu şekildedir: İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek, ikinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek ve üçüncü cemre 6 Mart'ta toprağa düşecek.

Cemre düşme olayı, İlkbaharın başlangıcını simgeleyen ve havaların ısınmasına işaret eden geleneksel bir inançtır. Her yıl 20 Şubat'tan itibaren bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Bu yılın cemre düşme tarihleri şu şekildedir: İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşecek, ikinci cemre 27 Şubat'ta suya düşecek ve üçüncü cemre 6 Mart'ta toprağa düşmüş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi