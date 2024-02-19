Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Yolçatı Köyü Yolçatı, Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Yolçatı Köyü Yolçatı bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Mollakendi Mahallesi, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, İkitepe Köyü İkitepe(Merkez) Mevkii, Doğankuş Köyü Doğankuş(Merkez) Mevkii, Yedigöze Köyü Yedigöze, Kuyulu Köyü Kuyulu, Yenice Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Yeniköy Köyü Kengerli Mezra, Yenice Köyü, Yeniköy Köyü, Bahçecik Köyü, Altınoluk Köyü, Subaşı Mahallesi, Gölyaylası Mahallesi, Bulgurcuk Köyü, Sarihan Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Gökbelen Köyü Soğuk Su Mezrası Mezra, Akuşağı Köyü Öteşaluşağı Mezra, Akuşağı Köyü Merkez Mezra, Akuşağı Köyü Konuklu Mezra, Gökbelen Köyü Soğuk Su Mezrası Mezra, Akuşağı Köyü Göleler Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kumgeçit Köyü, Çeltiksuyu Köyü, Büyüktekören Köyü, Çayağzı Köyü, Güveçli Köyü, İnalı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.