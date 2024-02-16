Depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark nedir?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin öğleden sonra olan 7.6 büyüklüğündeki sarsıntısını en şiddetli hisseden bölgelerin Kahramanmaraş Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçeleri ile Malatya Doğanşehir ilçesi olduğu ortaya çıktı. Deprem bölgesinde artık herkes depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki farkı biliyor ancak bilmeyenler için bu konu kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki fark…

MALATYA’DA “YOĞUN” HİSSEDİLDİ

AFAD-RED programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritalarına göre 6 Şubat 2023’de meydana gelen Kahramanmaraş (Pazarcık) Mw: 7.7 depremi için merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesinde maksimum şiddet “XI (11) Aşırı”, aynı gün meydana gelen Kahramanmaraş (Elbistan) Mw: 7.6 depremi için ise en yakın yerleşim yerleri olan Kahramanmaraş ili Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçeleri ile Malatya Doğanşehir ilçesinde maksimum şiddet “X (10) Yoğun” olarak tahmin edildi.

Bu bağlamda deprem bölgesinde artık herkes depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki farkı biliyor ancak bilmeyenler için bu konu kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki fark…

JEOFİZİK MÜHENDİSİ AÇIKLADI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın,

“Deprem büyüklüğü ve şiddeti birbirinden tamamen farklı kavramlardır; bunları çok karıştırıyoruz. Depremin büyüklüğü aletsel bir büyüklüktür, depremin büyüklüğü değişmez fakat şiddet ise uzaklıkla azalır. Bunu nasıl ayırt edebilirsiniz? Deprem büyüklüğü ondalık sayılarla gösterilir, yani siz 5.6 büyüklüğünde diyebilirsiniz; 5,6 şiddeti ifadesi yanlıştır. Lütfen bunlara artık dikkat edelim. Çünkü ülkemiz deprem ülkesi”

şeklinde konuştu.

Deprem büyüklüğü ve şiddeti, depremin farklı yönlerini ifade eden ancak birbirinden farklı kavramlardır. İşte bu kavramlar arasındaki farklar:

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ (MAGNİTUDE)

Deprem büyüklüğü, depremin kaynağındaki enerjinin serbest bırakılma miktarını ölçen bir ölçümdür. Bu ölçüm genellikle Richter Ölçeği veya daha modern olarak Moment Magnitude Scale (Mw) kullanılarak yapılır. Deprem büyüklüğü, depremin ne kadar enerji serbest bıraktığını gösterir ve bir logaritmik ölçekte ifade edilir. Örneğin, 7 büyüklüğündeki bir deprem, 6 büyüklüğündeki bir depremden 10 kat daha fazla enerji serbest bırakmış demektir.

DEPREM ŞİDDETİ (INTENSİTY)

Deprem şiddeti, bir depremin bir bölgede ne kadar hissedildiğini veya ne kadar hasara neden olduğunu ölçen bir ölçümdür. Bu ölçüm genellikle Modified Mercalli Intensity (MMI) Scale kullanılarak yapılır. Deprem şiddeti, depremin etkilediği bölgedeki yapıların dayanıklılığına, zemin koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir deprem yüksek bir büyüklüğe sahip olabilir ancak yerleşim bölgelerinden uzakta meydana geldiği için düşük bir şiddete sahip olabilir.

AYNI BÜYÜKLÜKTEKİ İKİ DEPREM FARKLI ŞİDDETLERE SAHİP OLABİLİR

Özetle, deprem büyüklüğü, depremin kaynağındaki enerji miktarını ölçerken, deprem şiddeti, depremin etkilediği bölgedeki insanlar ve yapılar üzerindeki etkisini ölçer. Bu nedenle, aynı büyüklükteki iki deprem farklı şiddetlere sahip olabilir, çünkü etkiledikleri bölge ve çevresel faktörler farklı olabilir.