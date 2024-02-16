Üniversite sınavına ilk kez girecek adaylar için YKS nedir?

1-Üniversite sınavlarına ilk kez girecek adaylar için YKS nedir?

YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç farklı sınavdan oluşur.

2-YKS kaç oturumdan oluşur ve kaç öğrenci katılır?

YKS, 3 oturumda gerçekleşir: TYT, AYT, ve YDT. Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci sınava başvurur.

3-Sınava kimler katılır ve dağılımı nasıldır?

YKS'ye başvuranların yaklaşık yüzde 38'i ilk kez girecek 12. sınıf öğrencileridir.

4-Sınav hangi testlerden ve kaç sorudan oluşur?

TYT'de 4 temel test vardır ve toplamda 135 dakika sürer. AYT'de ise adaylar istedikleri puan türüne göre testleri cevaplandırır.

5-Başarılı olmak için gerekli koşullar nelerdir?

Başarılı olmak için TYT'de 150 ve üzeri, AYT veya YDT'de 180 ve üzeri puan almak gereklidir.

6-Puan barajlarını belirleyen netlerin sayısı her yıl değişir mi?

Evet, her yıl soruların zorluk-kolaylık dereceleri ve aday profilinin başarısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

7-YKS'de puan barajından başka barajlar var mıdır?

Evet, tercihlerle ilgili sıralama barajları bulunmaktadır.

8-Adayların puan alabilmesi için herhangi bir testten soru cevaplama zorunluluğu var mıdır?

Evet, TYT'de en az bir testten yarım net çıkarmak gereklidir.

9-Adaylar AYT'de 4 testin hepsinde soru cevaplama hakkına sahip midir?

Evet, bazı adaylar AYT'de 4 testin tamamını da yapabilirler.

10-Sınavda ne tür sorular çıkar?

TYT, liselerde görülen ortak derslerin ağırlıklı olduğu ve yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan sorular içerir. AYT ise alan sorgusunun ön planda olduğu ve lisenin 11. ve 12. sınıf konularını içerir.

Kaynak: Haber Merkezi