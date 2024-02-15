TOKİ hak sahipliği nedir?

Malatya’da TOKİ kura çekimleri cumartesi günü yapılacak. Son zamanlarda deprem bölgesinin gündeminde olan bu konuda özellikle “hak sahipliği” ifadesi herkesin ilgisini çekiyor. Peki, nedir bu hak sahipliği?

Malatya’da hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekim tarihi sonunda netlik kazandı. Malatya'daki TOKİ'lerin ilk teslimatı için ilk kuralar 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ardından da 1-2 ay arayla, yeni evler bittikçe, yeni kuralar çekilip evlerin teslimatları yapılacak.

Son zamanlarda deprem bölgesinin gündeminde olan bu konuda özellikle “hak sahipliği” ifadesi herkesin ilgisini çekiyor. Peki, nedir bu hak sahipliği?

HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

TOKİ, Türkiye'de konut ihtiyacını karşılamak ve sosyal konut projeleri geliştirmekle görevli bir devlet kurum. TOKİ'nin yaptığı konut projelerinde, vatandaşlar için uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunuluyor. TOKİ hak sahipliği ise, TOKİ tarafından yapılan konut projelerinden birine başvuran ve belirli kriterleri sağlayan kişilerin, TOKİ tarafından inşa edilen konutlardan birine sahip olma hakkını elde etmesid olarak tanımlanıyor. Bu hak sahipliği süreci belirli bir prosedür dahilinde yürütülüyor ve belirli şartları yerine getiren kişiler, TOKİ'nin konut projelerinden birine sahip olabiliyor.

TOKİ hak sahipliği için genellikle gelir düzeyi, medeni durum, çalışma durumu gibi kriterler değerlendiriliyor. 6 Şubat’tan sonra bu tanım en çok depremzedeler için kullanılır oldu. Başvuru sürecinde adayların belirli evraklar sunması ve gerekli başvuru ücretini ödemesi gerekiyor. Hak sahipleri belirlendikten sonra, TOKİ tarafından yapılan konutlardan birine sahip olma hakkını kazanırlar ve belirli bir süre içinde konutlarını almak için gerekli ödemeleri yapıyor.