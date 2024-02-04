Malatya’da 28 bin 980 bina yıkıldı İşte Malatya’nın 6 Şubat bilançosu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne 2 gül kaldı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreci, yapılan çalışmaları detayları ile açıkladı.

Vali Ersin Yazıcı’nın verdiği bilgiler şöyle:

“Asrın Felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerle beraber Malatya’da tespit edilen can kayıpları ve yaralı sayısı

Vefat eden kişi sayısı:1.237

Yaralı kişi sayısı: 6.444’tür.

BİNALARDA HASAR TESPİT DURUMU

6 Şubat depremleri sonrasında ilimiz genelinde;

Yıkılan bina sayısı 6.643 adet.

Ağır hasarlı bina sayısı 35.907 adet

Orta hasarlı bina sayısı 2.525’tir.

2 Şubat tarihi itibariyle yıkılan bina sayısı 28.980’dir.

Yargı sürecindeki bina sayısı 3.492’dir.

Malatya merkezde yıkımların %98’i tamamlanmıştır.

İl geneli yıkımların %85,27’si tamamlanmıştır.



YAPILAN YARDIMLAR

6 Şubat depremleri sonrası Malatya İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla; hayırsever vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, iş insanları, STK’lar tarafından Türkiye’nin dört bir yanından gelen gıda, temizlik malzemeleri, giyim, ev tekstil ürünleri, muhtelif yardım malzemeleri ve konteyner 20.328 araç çıkışı ile yaklaşık 159.000 hanede, 690.000 kişiye dağıtım yapılmıştır.



NAKDİ YARDIMLAR

10 bin TL ödeme tutarı: 1.970.680.000 TLTaşınma yardımı tutarı: 1.272.000.000 TL

129.988 kişiye kira yardımı ödeme tutarı: 4.505.516.000 TL

Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına ödenen tutar: 101.100.000TL

Yakıt desteği tutarı: 41.115.484 TL

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin hemen akabinde psikososyal destek ekiplerimizce hastanelerde yapılan çalışmalarda refakatsiz olan çocuklar güvenli bir şekilde ailelerine teslim edilmiş ve koruma altına alınması gereken 2 çocuk Bakanlığımıza bağlı il dışındaki uygun kuruluşlara yerleştirilmiştir.

Ayrıca barınacak yeri olmayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımız da kendilerine uygun kuruluşlara yerleştirilmiştir.

Depremin akabinde Psikososyal Destek çalışmaları kapsamında; destek çözüm ortaklarımız ve iş birliği içerisinde çalıştığımız STK’lar ile birlikte 85.501 haneye ulaşılarak 510.267 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir.

Mevcut süreç dahilinde 25’i sabit, 25’i mobil olmak üzere toplam 50 çalışma alanında hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli etkinlikler, eğitimler, atölye çalışmaları ve çalışana destek çalışmaları ile alanda psikososyal destek hizmeti vermeye devam edilmektedir.



BARINMA ÇALIŞMALARI

Depremzede vatandaşlarımız için ilk etapta merkez ve ilçelerde kurulan ve dağıtılan çadır sayısı 88.561’dir. Temmuz ayından itibaren çadırlarda barınan vatandaşlarımız konteyner kentlere nakil edilmiş olup, çadır kentler kaldırılmıştır.

Kurulumu tamamlanan toplam 69 konteyner kentte 32.295 konteynerde depremden etkilenen 117.232 vatandaşımızı ağırlıyoruz.

Malatya’da depremden etkilenen merkez ilçelerimizden Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ, Doğanşehir ilçelerimizde 39 alanda 3.158 konteyner iş yeri yapılmış olup, 3.157 esnaf konteynerde hizmet vermektedir.

Malatya ili merkez ilçelerde ve merkezi yerleşim alanlarında, Rezerv Yapı alanı ilan etmek sureti ile; 313,51 hektar alanda 23.000 Konut - 11.000 ticarethane olmak üzere 34.000 bağımsız yapı üretilmesi planlanmaktadır.



ASAYİŞ OLAYLARI

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından 1.540 hırsızlık olayından 1.260’ının faili bulunmuştur.

Malatya Jandarma Komutanlığı tarafından 168 hırsızlık olayından 137’sinin faili bulunmuştur.



İBADETHANELERİN DURUMU

100 cami yıkılmış, 66 caminin tadilatı yapılmış olup, 97 caminin tadilatı yapılacaktır.

8 kuran kursu yıkılmış, 28 kuran kursunun tadilatı yapılmış olup, 28 kuran kursunun tadilatı yapılacaktır.

123 minare yıkılmış, 22 minarenin tadilatı yapılmış olup, 36 minarenin tadilatı yapılacaktır.



HAYVANCILIK DESTEKLERİ

552 büyükbaş hayvan.

5.259 küçükbaş hayvan.

1.478 hayvan çadırı.

1.3 ton ayçiçeği tohumu dağıtımı.

Çayır, mera ve yem bitkisi.

Balıkçılık nakdi hibe.

Olmak üzere toplam 695 milyon TL destek sağlanmıştır.



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI DESTEKLERİ

Deprem sebebiyle hasar görmüş yolların altyapı ve üstyapı ıslahları kapsamında yeni havaalanı ve terminali.

4 adet üstgeçit köprüsü ve diğer rutin bakım onarımlar gerçekleştirilmiş.

Depremde hasar gören hizmet binaları için 12 adet toplamda 5.353 m² prefabrik yapı hizmete alınmıştır.

Toplamda 3.6 milyar TL yatırım planlanmıştır.



YAPILMASI PLANLANAN KAMU BİNALARI

Malatya Hükümet konağı

Doğanşehir Hükümet konağı

Arapgir Hükümet konağı

Akçadağ Kaymakam evi

Geçici barınma merkezi

İl genelinde yer alan cemevi ve ibadethanelerin bakım onarımı ile tefrişat alımı kapsamında 420 milyon TL yatırım planlanmıştır.



SAĞLIK KURULUŞLARININ DURUMU

9 ağır hasarlı binamız yıkılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü binası, aile sağlığı merkezi ve sağlık evleri bulunmaktadır.

2 orta hasarlı aile sağlığı merkezimiz bulunmaktadır.

Az hasarlı binalarımızdan 4 hastane, 16 aile sağlığı merkezi, 28 sağlık evi tadilat ve onarımları yapılmıştır.

Pütürge Acil durum hastanesi yatırım programına alınmıştır.”