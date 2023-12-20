20 Ara 2023 - 12:21 - Yaşam

Malatya'nın Güçlü Kadını! Acı Dolu Mücadelede Hayata Tutunan Bir Hikaye

Depremlerden geriye pek çok acı hikâye kaldı. Bunlardan biri de Aysun Kaya ve 4 çocuğunun hikâyesi. Aysun Kaya, depremin başladığı anda dört çocuğunu hemen alıp dışarı çıkmasıyla evinin çökmesi bir oldu. Üç gün boyunca yiyecek ekmek bulamadıklarını söyleyen Kaya, çocuklarının aç kaldığını söyledi. İşte yaşanan o acı hikâye…