Son 10 yılda asgari ücrete yapılan zamlar

Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık’ta ilk toplantısını yapacak. Bu kapsamda asgari ücrete ne kadar zam olacağı merak konusuyken, şimdi herkes geçtiğimiz yıllarda yapılan zam oranlarını araştırıyor. İşte cevabı…

Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık’ta ilk toplantısını yapacak. Bu kapsamda asgari ücrete ne kadar zam olacağı merak konusuyken, şimdi herkes geçtiğimiz yıllarda yapılan zam oranlarını araştırıyor.

10 YIL ÖNCE ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine karar vermişti. Peki, bundan 10 yıl önce asgari ücret ne kadardı, bu süreçte asgari ücrette nasıl bir değişim oldu?

Bundan 10 yıl önce, 1 Ocak 2013 tarihinde asgari ücretin için 773 TL olması kararlaştırılmıştı.

YILLARA GÖRE YAPILAN ZAMLAR

2014 tarihinde asgari ücret 846 TL iken, 1 Ocak 2015'te 949 TL şeklinde bir karar çıkmıştı. Sırayla asgari ücret 2016'da 1.300 TL, 2017'de 1.404 TL, 2018'de 1.603 TL, 2019'da 2.020 TL, 2020'de 2.324 TL, 2021'de 2.825 TL şeklindeydi.

2 DEFA ZAM YAPILDI

2022'de asgari ücrete iki defa zam yapıldı. 1 Ocak'ta 4.253 TL'lik bir zam yapıldı ve ardından 1 Temmuz'da asgari ücret 5.500 TL oldu. Son olarak 1 Ocak 2023'te 8.506 TL şeklinde bir zam verilen asgari ücret, 1 Temmuz 2023'te 11.402 TL oldu.

Yılda iki defa verilen asgari ücret zammı yeniden 1’e düştü. Yeni yıla girmeden önce ise yapılacak olan zam açıklanacak.