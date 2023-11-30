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Galatasaray, pes etmedi!

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı ve puanını 5’e çıkardı.
Galatasaray, pes etmedi! mask
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park’ta İngiliz ekibi Manchester United ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 3-1 geriye düşmesinde rağmen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 5’e yükseltti.

Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık’ta deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# UEFA Şampiyonlar Ligi, galatasaray, RAMS Park

30 Kas 2023 - 13:18 - Spor

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