MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri 26B, 16K, 2T MOTAŞ otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

26B otobüsleri nereye gidiyor? 26B otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Başpınar-İstasyon’una ulaşım sağlayan 26B otobüslerinin kalkış saatleri…
26B: BAŞPINAR-İSTASYON
HAFTA İÇİ
Dilek kalkış Kalkış
06:10 -
07:30 -
10:00 -
11:00 -
12:35 -
14:35 -
16:35 -
17:35 -
19:35 -
HAFTA SONU
Dilek kalkış Kalkış
06:10 -
07:30 -
10:00 -
11:00 -
12:35 -
14:35 -
16:35 -
17:35 -
19:35 -
16K: MERKEZ-TEKNOPARK KONTEYNER KENT
16K otobüsleri nereye gidiyor? 16K otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Merkez-Teknopark Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 16K otobüslerinin kalkış saatleri…
16K: Merkez-Teknopark Konteyner Kent
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış Konteyner kent kalkış
- 06:00
06:00 06:30
06:30 07:00
07:00 07:30
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:10
10:00 10:30
11:20 11:50
12:40 13:10
14:00 14:30
15:20 15:50
16:00 16:30
16:40 17:10
17:20 17:50
18:00 18:30
18:40 19:10
19:20 19:50
20:00 -
HAFTA SONU
Merkez kalkış Konteyner kent kalkış
- 06:00
06:00 06:30
06:30 07:00
07:00 07:30
08:00 08:30
09:20 09:50
10:40 11:10
12:20 12:30
13:20 13:50
14:40 15:10
16:00 16:30
17:20 17:50
18:40 19:10
20:00 -
2T: TEDAŞ İKİZCE
2T otobüsleri nereye gidiyor? 2T otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Tedaş İkizce’ye ulaşım sağlayan 2T otobüslerinin kalkış saatleri…
2T: Tedaş İkizce
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış İkizce kalkış
- 06:00
06:00 06:45
07:00 07:45
08:00 08:45
09:00 09:45
11:00 11:45
12:00 12:45
14:00 14:45
16:00 16:45
17:00 17:45
18:00 18:45
19:30 20:00
HAFTA SONU
Merkez kalkış İkizce kalkış
06:00 06:45
08:00 08:45
10:00 10:45
12:00 12:45
14:00 14:45
16:00 16:45
18:00 18:45
19:30 20:00
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.