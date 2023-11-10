10 Kas 2023 - 11:41- Gündem

MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri 26B, 16K, 2T MOTAŞ otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 26B Başpınar-İstasyon, 16K Merkez-Teknopark Konteyner Kent ve 2T Tedaş İkizce’ye ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…
MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri 26B, 16K, 2T MOTAŞ otobüsleri saat kaçta hareket ediyor? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

26B otobüsleri nereye gidiyor? 26B otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Başpınar-İstasyon’una ulaşım sağlayan 26B otobüslerinin kalkış saatleri…

26B: BAŞPINAR-İSTASYON

HAFTA İÇİ

Dilek kalkış                      Kalkış

06:10                                    -

07:30                                    -

10:00                                    -

11:00                                    -

12:35                                    -

14:35                                    -

16:35                                    -

17:35                                    -

19:35                                    -

HAFTA SONU

Dilek kalkış                      Kalkış

06:10                                    -

07:30                                    -

10:00                                    -

11:00                                    -

12:35                                    -

14:35                                    -

16:35                                    -

17:35                                    -

19:35                                    -

16K: MERKEZ-TEKNOPARK KONTEYNER KENT

16K otobüsleri nereye gidiyor? 16K otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Merkez-Teknopark Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan 16K otobüslerinin kalkış saatleri…

16K: Merkez-Teknopark Konteyner Kent

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış             Konteyner kent kalkış

     -                                    06:00

06:00                                 06:30

06:30                                 07:00

07:00                                 07:30

07:30                                  08:00

08:00                                  08:30

08:30                                  09:10

10:00                                  10:30

11:20                                 11:50

12:40                                 13:10

14:00                                  14:30

15:20                                  15:50

16:00                                  16:30

16:40                                  17:10

17:20                                 17:50

18:00                                 18:30

18:40                                  19:10

19:20                                  19:50

20:00                                      -

HAFTA SONU

Merkez kalkış                  Konteyner kent kalkış

     -                                    06:00

06:00                                 06:30

06:30                                 07:00

07:00                                 07:30

08:00                                  08:30

09:20                                  09:50

10:40                                  11:10

12:20                                 12:30

13:20                                  13:50

14:40                                  15:10

16:00                                  16:30

17:20                                 17:50

18:40                                  19:10

20:00                                      -

2T: TEDAŞ İKİZCE

2T otobüsleri nereye gidiyor? 2T otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Tedaş İkizce’ye ulaşım sağlayan 2T otobüslerinin kalkış saatleri…

2T: Tedaş İkizce

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış             İkizce kalkış

     -                                    06:00

06:00                                 06:45

07:00                                 07:45

08:00                                  08:45

09:00                                 09:45

11:00                                 11:45

12:00                                  12:45

14:00                                 14:45

16:00                                 16:45

17:00                                  17:45

18:00                                 18:45

19:30                                 20:00

HAFTA SONU

Merkez kalkış             İkizce kalkış

06:00                                 06:45

08:00                                  08:45

10:00                                 10:45

12:00                                  12:45

14:00                                 14:45

16:00                                 16:45

18:00                                 18:45

19:30                                 20:00

 

# Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Hizmetleri, malatya motaş, MOTAŞ, malatya konteynerkent, motaş konteyner, motaş seferleri, toplu taşıma, malatya toplu taşıma, Otobüs seferleri, motaş 16K hareket saatleri

10 Kas 2023 - 11:41 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL