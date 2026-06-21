Tüm Türkiye’de büyük bir duygu seliyle kutlanan 2026 Babalar Günü, Malatya’da da anlamlı mesajlarla yankı buluyor. Hayatın tüm zorluklarına göğüs geren, ailesinin arkasında sarsılmaz bir dağ gibi duran babalar için en çarpıcı ve derin açıklama Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’ten geldi.

Başkan Geçit, yayımladığı kutlama mesajında babalığı sadece bir aile reisliği olarak değil, toplumsal yapıyı ayakta tutan en büyük güç ve fedakarlık timsali olarak nitelendirdi.

"ONLARIN EMEĞİ VE ALIN TERİ TOPLUMUN HARCIDIR"

Gelecek nesillerin sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesinde babaların rehberlik rolünün hayati önem taşıdığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mesajında şu vurucu ifadelere yer verdi:

"Babalarımız; hayat yolculuğumuzda bizlere rehberlik eden, emekleriyle geleceğimizi şekillendiren, sevgileriyle bizlere güç veren en değerli varlıklarımızdır. Aile kurumunun sağlam temeller üzerinde yükselmesinde büyük rol üstlenen babalarımız, gösterdikleri özveri ve fedakârlıkla toplumumuzun da güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır."

ŞEHİT VE GAZİ BABALARINA DERİN VEFA

Mesajın en önemli kısmı ise vatan uğruna canını feda eden kahramanların babalarına ayrılan bölüm oldu. Evlatlarının mutluluğu için ömrünü adayan tüm babaların saygıyı sonuna kadar hak ettiğini belirten Geçit, ebediyete irtihal etmiş babaları da unutmadı:

"Evlatlarının mutluluğu ve geleceği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm babalarımız, sevgi, saygı ve minnet duygularını sonuna kadar hak etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.