Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan ağır kış şartları ve özellikle ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sonucu çevreyolu (D300) yan yollarında meydana gelen bozulmalar için bugün Akpınar–Fatih Lisesi hattında yol çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beylerderesi Viyadüğü ile Çöşnük Kavşağı arasındaki güzergâhta iyileştirme ve yenileme çalışmalarının planlandığı bildirildi. Çalışmalar kapsamında yol kalitesinin artırılması ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

İkinci etap çalışmalarının 13-18 Nisan tarihleri arasında Akpınar Kavşağı ile Fatih Lisesi (Elazığ istikameti) arasında yapılacağı belirtildi. Bu süreçte trafik akışının kontrollü şekilde sağlanacağı ifade edilirken, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Yetkililer, çalışmalar süresince yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.