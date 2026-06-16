Bazen en büyük hakikatler, tarih kitaplarının tozlu sayfalarında değil; gökyüzüne açılan asırlık bir kubbenin altında saklanır. Malatya'nın kalbi Battalgazi'nin (Eski Malatya) kadim topraklarında, yüzyıllardır zamana meydan okuyan Nefise Hatun Kümbeti, tam olarak böyle efsanevi bir muamma. Dış duvarlarında tek bir yapım kitabesi barındırmayan dilsiz mimarisiyle rüzgârı içeri alan bu baldaken tarzı şaheser, asıl hikayesini ve halk arasında kulaktan kulağa yayılan kutsal soy bilmecesini sadece içerisindeki o Kufi yazılı şahide taşıyla geleceğe fısıldıyor. İşte 14. yüzyılın sonundan günümüze uzanan o 600 yıllık sırrın perdeleri arkasındaki tüm detaylar...

DIŞ DUVARLARI SESSİZ AMA İÇERİDEKİ KUFİ YAZI SIRRI ÇÖZÜYOR

Eski Malatya’nın inanç ve kültür turizmi haritasında çok özel bir yere sahip olan türbe, dışarıdan bakıldığında ne zaman yapıldığına dair net bir inşa kitabesi barındırmıyor. Yapının dış cephesindeki bu mutlak sessizlik, içeriye adım atıldığı an yerini kadim bir tarih anlatısına bırakıyor.

Kümbetin kesme taş zeminine yerleştirilmiş basit mezarın üzerinde bulunan şahide (mezar üstü) taşı, üzerindeki zamansız Kufi yazılarla adeta bir arşiv belgesi görevi görüyor. Tarihçiler ve araştırmacılar, mezar taşındaki epigrafik verileri inceleyerek bu sırlar sarmalı yapının XIV. yüzyılın (14. yüzyıl) sonunda inşa edildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

EMİR SÜHRAB BEY’İN KIZI HACI NEFİSE HATUN VE KUTSAL SOY RİVAYETİ

Şahide taşından elde edilen en net veri, bu asırlık anıtın içinde yatan isme ışık tutuyor. Tarihi kayıtlara ve mezar taşındaki ifadelere göre türbe, Emir Sührab Şeyh Hasan Bey’in kızı Hacı Nefise Hatun’a ait.

Ancak yapıyı asıl efsaneleştiren ve yüzyıllardır bölgenin en önemli manevi duraklarından biri haline getiren unsur, halk arasında kulaktan kulağa yayılan inanç köprüleri. Bölge halkı tarafından Peygamber Efendimiz (sav)’in kutsal soyundan geldiğine inanılan Hacı Nefise Hatun, bu güçlü rivayet sebebiyle türbeyi sadece tarihi bir mekân değil, duaların edildiği manevi bir sığınak haline dönüştürüyor.

MİMARLIK DÜNYASINDA ENDER BİR ÖRNEK BALDAKEN TARZI MUAMMA

50 metrekarelik bir alan üzerine kusursuz bir mühendislikle oturtulan kümbet, mimarlık literatüründe eşine az rastlanır bir estetiğe sahip. Geniş açıklıklı türbe mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olan “baldaken” tipinde inşa edilen yapı, 4 kemer geçişli tasarımıyla dikkat çekiyor.

Dışarıdan bakıldığında pencerelerle dışa açılan ancak tam anlamıyla klasik bir pencere ya da kapı olarak nitelendirilmeyen bu geniş açıklıklar, yapının mistik havasını pekiştiriyor. İçte yarım daire, dışta ise konik bir görünüme sahip olan kubbede tuğla örgü tekniği tercih edilirken, kemer geçişlerinde ise karışık malzeme ve moloz taş işçiliği göze çarpıyor. Mevcut yapısıyla zemin altında bir kripta (mezar hücresi) barındırmayan türbe, döneminin malzeme sentezini ve estetik dehasını günümüze taşıyor.

2007 YILINDAKİ RESTORASYONLA GELECEĞE MİRAS KALDI

Yüzyılların ve doğa şartlarının yıpratıcı etkisine karşı sarsılmaz bir sükunetle direnen Nefise Hatun Kümbeti, dijital çağda ve kültür turizminde yeniden keşfedilmeyi bekliyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılında aslına sadık kalınarak titizlikle restore edildi.

Eski Malatya’nın bağrında, sessiz ama derin hikayesiyle ziyaretçilerini bekleyen bu baldaken şaheser, gizem dolu geçmişiyle hem tarih meraklılarını hem de manevi bir huzur arayanları kendine çekmeye devam ediyor.

Dış duvarlarında tek bir harf barındırmayan ama içerisindeki o Kufi yazılı şahide taşıyla 600 yılı aşkın bir hikâyeyi günümüze fısıldayan Nefise Hatun Kümbeti, sadece bir taş yapı değil; bu toprakların manevi ve estetik ruhudur. Yerel hafızamızı diri tutmak, bu nadide baldaken şaheserleri aslına uygun koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve hak ettikleri turizm değerine ulaştırmak adına, sessiz kalmış tüm kadim değerlerimizin izini sürmeye ve onları siz değerli okurlarımıza taşımaya devam edeceğiz...