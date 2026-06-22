Malatya’da haftanın ilk gününde acil ilaç temini yapmak veya sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, şehirdeki nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. 22 Haziran Pazartesi günü boyunca hizmet verecek nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için açık olacak.

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELERİ

Sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Malatya merkezde hizmet verecek nöbetçi eczane bilgileri şu şekilde:

ÇAĞLA ECZANESİ

Adres: Sıtmapınarı Halk Sağlığı Müdürlüğü karşısı, Perşembe Pazarı girişi, Malatya Merkez

Telefon: 0551 530 26 05

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

BATTALGAZİ NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Battalgazi ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için hizmet verecek açık eczaneler:

ANADOLU ECZANESİ

Adres: Halk Sağlığı Müdürlüğü arkası, Sıtmapınarı Sağlık Ocağı girişi, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0505 230 01 99

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YENİ KIŞLA ECZANESİ

Adres: Fırat Mahallesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak, Özel Park Hospital üst kapısı (Poliklinik Kapısı) No:13/A, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0552 323 44 19

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

YEŞİLYURT NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgisi:

SAĞLAM ECZANESİ

Adres: Hasanbey Caddesi, Ekonomik Pazar ilerisinde, ADAFI 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi karşısı, Yeşilyurt/Malatya

Telefon: 0537 525 26 27

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Eski Malatya bölgesinde ikamet eden veya bu bölgeye yakın olan vatandaşlar için hizmet verecek açık eczane bilgisi:

ARI ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Eski Malatya Semt Polikliniği karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0534 686 37 03

Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Nöbetçi eczanelere gitmeden önce, özellikle ilaç temini ve yoğunluk durumu hakkında bilgi almak için yukarıda yer alan telefon numaralarından eczanelerle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Acil sağlık ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.