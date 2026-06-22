Malatya’da 22 Haziran 2026 Pazartesi günü planlı bakım, yatırım ve işletme çalışmaları kapsamında geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. Farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ, Yazıhan, Arguvan, Hekimhan, Darende, Pütürge, Kale, Arapgir ve Doğanşehir ilçelerinde çok sayıda mahalle elektriksiz kalacak.

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yeşilyurt ilçesinde Fatih, Karahan, Özal ve Tohma mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca Çarmuzu, Hoca Ahmet Yesevi, Kaynarca, Melekbaba, Yaka, Şahnahan, Bindal, Karahan, Özal, Çayırköy, Kuyulu, Dilek, Mahmutlu ve Samanköy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında enerji kesintisi yaşanacak.

YAZIHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yazıhan ilçesinde Hamidiye, İriağaç, Karaca, Kömüşhan, Mısırdere, Sadıklı, Sürür, Tahtalı, Doğuş, Yeni Mahalle, Durucasu, Fethiye, Ambarcık, Bereketli, Boyaca, Boztepe, Böğürtlen, Çavuş, Buzluk, Çivril, Erecek ve Epreme mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

HEKİMHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

AKÇADAĞ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Akçadağ ilçesinde Bahri, Aksaray, Aliçeri, Aşağıörükçü, Aydınlar, Esenli, Ilıcak, Kadıibrahim, Eğin, Karamağara, Şeyhler, Yağmurlu, Yalınbudak, Yukarıörükçü, Keklikpınarı ve Mihmanlı mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca Aydınlar, Yağmurlu, Gölpınar, Doğu ve Ören mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması yapılacak. Çatalbahçe Mahallesi’nde ise aynı saatlerde müteahhit kaynaklı bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

ARGUVAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arguvan ilçesinde Bahçelievler, Asar, Asmaca, Aşağısülmenli, Parçikan, Çavuşköy, Çevreli, Gümüşlü, Güveçli, Hakverdi, Karababa, Tarlacık, Tatkınık, Çiftlik, Yukarısülmenli ve Yürektaşı mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Battalgazi ilçesinde Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması yapılacak.

Karahan Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması uygulanacak.

Meydanbaşı Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında işletme çalışması gerçekleştirilecek.

Akpınar, Büyük Hüseyinbey, Üçbağlar ve Yenihamam mahallelerinde ise 09.00 ile 12.00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

Hatunsuyu, Alişar, Kemerköprü ve İskender mahallelerinde de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması yapılacak.

KALE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Kale ilçesinde Darıpınar, Kaleköy ve Salkımlı mahallelerinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

ARAPGİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Arapgir ilçesinde Kayakesen, Yukarıulupınar, Gözeli, Aşağıulupınar, Hezenek ve Hocaali mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

DARENDE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Darende ilçesinde Göllüce, Irmaklı, Karabacak, Nurkuyusu, Ağılyazı ve Akbaba mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

Kerimli ve Ozan mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müteahhit kaynaklı işletme bakım çalışması gerçekleştirilecek.

PÜTÜRGE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Pütürge ilçesinde Aktarla, Çığırlı, Gündeğer, Karşıyaka, Örmeli, Tatlıcak, Yediyol ve Bölükkaya mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Doğanşehir ilçesinde Savaklı, Reşadiye, Güzelköy, Hudut, Kelhalil, Karşıyaka, Esentepe, Sürgü, Erkenek, Kurucaova ve Altıntop mahallelerinde 01.00 ile 02.00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşanacak.