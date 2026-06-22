Haftanın ilk gününde milyonların gözü kulağı Resmi Gazete kararlarındaydı. 22 Haziran 2026 tarihli ve 33288 Sayılı Resmi Gazete, yürütme ve idare bölümündeki kritik düzenlemelerle yayımlandı. Bugün yayımlanan kararlarda, sanayi, çevre ve tarım/hayvancılık alanındaki iki dev sektöre getirilen yeni kurallar dikkat çekti.

Peki, bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar var? İşte yeni yönetmelikler, tebliğler ve ilan bölümünün tüm detayları...

1. KRİTİK SEKTÖR GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNE YENİ DÜZENLEME

Denizcilik, sanayi ve çevre sektörlerini yakından ilgilendiren büyük adım bugün atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik resmen yürürlüğe girdi.

Bu yeni yönetmelik ile birlikte:

Gemi söküm ve geri dönüşüm faaliyetlerinde bulunan tesislerin yetkilendirilme süreçleri yeniden belirlendi.

Çevreye uyum, iş sağlığı güvenliği ve uluslararası standartlara yönelik yeni kriterler devreye alındı.

Şartları karşılamayan tesislerin yetki belgelerine dair yeni yaptırımlar takvime bağlandı.

2. KRİTİK SEKTÖR EMBRİYO ÜRETİMİNDE YENİ KURALLAR DEVREDE

Günün en çok merak edilen ve aratılan bir diğer kritik düzenlemesi ise tarım ve hayvancılık/sağlık teknolojileri alanında oldu. Tarım dünyasının uzun süredir beklediği Embriyo Üretimine Dair Tebliğ (No: 2026/8) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğle birlikte embriyo üretim merkezlerinin laboratuvar standartları, yasal izin süreçleri ve üretimde aranacak yeni nitelikler yasal çerçeveye oturtuldu.

EĞİTİM DÜNYASINDA YENİ YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Bugünkü Resmi Gazete kararlarında sadece sanayi ve üretim sektörü değil, eğitim dünyası da yer buldu. İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik, üniversitedeki öğrencilerin eğitim, sınav ve mezuniyet esaslarını yeniden düzenliyor.

22 HAZİRAN 2026 RESMİ GAZETE İLÂN BÖLÜMÜ VE MERKEZ BANKASI KARARI

Finans ve piyasaları ilgilendiren ilan bölümünde ise yargı, ihale ve mali kararlar yer aldı. Bugünün ilan listesi şu şekilde:

a - Yargı İlânları

Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

Çeşitli İlânlar Merkez Bankası Duyurusu: T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri de ekonomi takibi yapanlar için ilan bölümünde paylaşıldı.