Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre bugün sabaha karşı merkez üssü Malatya olan iki farklı sarsıntı meydana geldi.

Gece yarısı saat 01:40'ta merkez üssü Malatya Yazıhan (Tahtalı) olan 1.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilirken; sabah saat 03:23'te ise bu kez Malatya Akçadağ (Kadıibrahim) 1.4 büyüklüğünde başka bir depremle sallandı. Kısa süreli hissedilen sarsıntılar bölgede herhangi bir olumsuzluğa veya paniğe yol açmazken, vatandaşlar gece boyunca yaşanan diğer depremleri de yakından takip etti.

İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen en güncel son depremler listesi…

22 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekildedir:

MALATYA (Kadıibrahim - Akçadağ): Saat 03:23 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 8.1 km

MALATYA (Tahtalı - Yazıhan): Saat 01:40 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 8.1 km

KÜTAHYA (Güney - Simav): Saat 07:13 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 15.2 km

KÜTAHYA (İğdeköy - Emet): Saat 06:53 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 11.7 km

DENİZLİ (Kocapınar - Serinhisar): Saat 06:44 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 10.2 km

BOLU (Çukuroren): Saat 06:18 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 9.5 km

DENİZLİ (Cumaalanı - Çameli): Saat 05:38 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.8 km

BALIKESİR (Sinandede - Sındırgı): Saat 05:04 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 8.2 km

BALIKESİR (Yaylacık - Sındırgı): Saat 04:50 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 8.7 km

İZMİR (Karakuzu - Aliağa): Saat 04:42 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 10.0 km

BİNGÖL (Kabayel - Yedisu): Saat 04:31 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 5.0 km

AKDENİZ: Saat 04:30 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 15.6 km

BALIKESİR (Hacıbozlar - Burhaniye): Saat 04:08 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 6.6 km

DENİZLİ (Yeniceçeşme - Beyağaç): Saat 03:38 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 17.5 km

MUĞLA (Karaçam - Köyceğiz): Saat 03:35 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 21.8 km

EGE DENİZİ (Kuşadası Körfezi): Saat 03:17 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ (Gülpınar Açıkları - Çanakkale): Saat 03:06 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 8.6 km

KAHRAMANMARAŞ (Tapkırankale - Elbistan): Saat 03:00 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 7.5 km

MANİSA (Ahatlar - Demirci): Saat 02:36 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 13.5 km

BALIKESİR (Ocaklar - Erdek): Saat 02:14 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 11.0 km

MANİSA (Halkaavlu - Kırkağaç): Saat 02:02 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 8.2 km

KAHRAMANMARAŞ (Tapkırankale - Elbistan): Saat 01:36 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.4 km

ELAZIĞ (Kavaktepe): Saat 01:24 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 6.9 km

SURİYE: Saat 01:17 | Şiddet: 2.7 | Derinlik: 10.4 km

KÜTAHYA (Kırgıl - Emet): Saat 01:03 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.0 km

DENİZLİ (Karataş): Saat 01:01 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 7.5 km

ELAZIĞ (Düzbahçe - Sivrice): Saat 00:12 | Şiddet: 2.7 | Derinlik: 5.0 km

Malatya ve çevre illerdeki sismik hareketliliğin, bölgenin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle küçük çaplı sarsıntılarla devam ettiği belirtiliyor. Uzmanlar, vatandaşların asılsız iddialara itibar etmemelerini ve yalnızca AFAD ile Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların yaptığı açıklamaları takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.